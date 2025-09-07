◇ア・リーグ エンゼルス ― アスレチックス（2025年9月6日 ロサンゼルス）

エンゼルスの菊池雄星投手（34）が日本人4人目となるメジャー通算1000奪三振を達成した。

通算999奪三振で6日（日本時間7日）の本拠アスレチックス戦に先発。初回、先頭打者のランゲリアーズに対しフルカウントからスライダーで空振り三振を奪い、野茂英雄（1918）、ダルビッシュ有（2055）、前田健太（1055）に次いで4桁の大台に到達した。場内アナウンスと大型スクリーンで快挙が知らされるとスタジアム全体から拍手が起こり、試合は一時中断。ベンチの選手も立ち上がって祝福し、菊池は帽子を取って応えた。

菊池は前回先発した1日（同2日）の敵地アストロズ戦で5回2/3を8安打6三振2四球5失点で今季10敗目。通算1000奪三振まであと1まで迫りながら降板となっていた。

◇菊池 雄星（きくち・ゆうせい）1991年（平3）6月17日生まれ、盛岡市出身の34歳。花巻東高から09年ドラフト1位で西武入団。17年に最多勝、最優秀防御率に輝くなどNPB通算158試合、73勝46敗1セーブ、防御率2.77。18年オフにポスティングシステムでマリナーズに移籍し、ブルージェイズ、アストロズを経て、FAとなった昨年11月に3年総額6300万ドル（約93億円）でエンゼルスと契約。1メートル83、95キロ。左投げ左打ち。家族は元フリーアナウンサーの瑠美夫人、長男・レオ君。