野生動物センターで、元気を取り戻したクマの「オカン」＝３日/CNN Turk

（ＣＮＮ）トルコでこのほど、体重約９０キロのクマがフルーツを食べ過ぎて体調を崩し、担架に乗せられＭＲＩ検査を受ける様子を収めた映像が話題となっている。

「オカン」と名付けられたこのクマはフルーツを食べ過ぎて気分が悪くなり、イスタンブール大学獣医学部に運ばれて治療を受けた後、野生動物センターに戻された。ＣＮＮ提携局ＣＮＮトルコが伝えた。

イスタンブール自然・生活複合施設の理事長は、オカンが腹部の痛みと不快感を訴えて搬送され、獣医によってすぐに腹部の痛みが確認されたと述べた。腫瘍（しゅよう）の有無を調べるためＣＴ検査を受けたが異常はなかった。血液検査も問題なく、現在は元気に過ごしているという。「もうすぐにプールで涼めるだろう」と言い添えた。

公園を訪れる人々は、ニュースでおなじみとなったオカンが遊ぶ姿を楽しんでいるという。

オカンがフルーツを食べ過ぎたのは今回が初めてではない。３年前にも同様の症状で治療を受け、その際に「オカン」というトルコで人気の名前を授かった。

当時、新任の職員が病院でクマの名前を聞かれたが知らなかったものの、自身の名をそのまま付けたのがきっかけだという。

野生動物センターの職員はオカンの様子を観察し、再び腹の調子が悪くならないよう、餌の調整を行っている。オカンは今、季節の果物や野菜を食べているほか、冬にはカツオや蜂蜜を与えられるという。