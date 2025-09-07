『19番目のカルテ』キャストが続々撮了 松本潤「本当に幸せ」 小芝風花「楽しく走り切ることができました」
松本潤が主演を務める、TBS系日曜劇場『19番目のカルテ』（毎週日曜 後9：00）の最終回（7日）前に、キャスト陣が次々とオールアップ。クランクアップは魚虎総合病院の廊下にて迎えた。
【写真多数】キャスト14人を一挙紹介！松本潤、小芝風花、新田真剣佑ら
本作は、病気を診るだけでなく、心や生活背景をもとに患者にとっての最善を見つけ出し、生き方そのものに手を差し伸べる19番目の新領域・総合診療医を描く新しいヒューマン医療エンターテインメント。主演を務める松本は、キャリア30年目にして自身初となる医師役に挑戦する。
■コメント
＜松本潤＞
ものすごく熱い現場で、各セクションの一人ひとりが「この作品を視聴者に届けたい」という強い思いを胸に臨んでいることを、日々肌で感じていました。そんな現場に自分も参加できたことを、本当に幸せに思います。
撮影が始まる前、医療監修の生坂先生をはじめ総合診療科の先生方から「このドラマをきっかけに総合診療に触れ、少しでも見方が変わるような作品にしてほしい」とお言葉をいただきました。その思いを背負い、病気と向き合うきっかけとなり、総合診療科を受診してみようと思っていただけるような作品にしたい――そう願いながら、この約４ヶ月を走り抜けてきました。
きっと種は蒔けたのではないかと思っています。その思いを受け取ってくださった視聴者の皆さんがいるのも、支えてくださったすべての方々のおかげです。心から感謝しています。約４ヶ月、本当にありがとうございました！
＜小芝風花＞
皆さん、本当にお疲れさまでした！ 笑顔の絶えない温かな現場だったからこそ、最後まで楽しく走り切ることができました。私自身、この作品で初めて「総合診療科」という存在を知りましたが、病気に悩んでいる方や、どの科にかかればいいのかわからず迷っている方にとって、このドラマが少しでも救いになったらと願っています。そんな思いを込めた作品に参加できたことを、心からうれしく思います。
最後まで支えてくださり、本当にありがとうございました！
＜新田真剣佑＞
皆さんが温かく迎えてくださったおかげで、毎日現場に行くのが本当に楽しみでした。４年ぶりのドラマ出演で少し不安もありましたが、「この作品で良かった」と心から思える時間を過ごすことができました。
そして今回、座長・松本潤さんの姿に強い衝撃を受けました。こういう座長になりたいと心から思わせてくれる方とご一緒できたことは、何よりの幸せです。僕もいつか松本さんのようになれるよう、これからも精進していきたいと思います。
＜木村佳乃＞
皆さん、本当にお世話になりました。
私は有松しおりという役が大好きで、「こんなにかっこいい人になれたらいいな」と思いながら演じていました。素敵な役をいただけたことに心から感謝しています。
実は有松の趣味は大型バイクでツーリングをすること。そういうシーンがあったらどうしよう･･･と少しドキドキしていましたが、今回は登場しませんでしたね。パート２があったら描かれることを密かに期待しています！（笑）
＜田中泯＞
色々なことがありましたが、本当に楽しい時間でした。自分の意見を出し、皆さんの声にも耳を傾けて――まさにこのドラマのテーマを体現しながら作り上げられた作品だと思います。そうした形で参加できたことが、何より嬉しかったです。心から感謝しています。ありがとうございました。
