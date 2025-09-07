日本vsメキシコ スタメン発表
[9.7 国際親善試合](オークランド)
※11:00開始
主審:ルビエル・バスケス
副審:キャメロン・ブランシャード、ローガン・ブラウン
<出場メンバー>
[日本]
先発
GK 1 鈴木彩艶
DF 4 板倉滉
DF 3 渡辺剛
DF 22 瀬古歩夢
MF 6 遠藤航(Cap)
MF 8 南野拓実
MF 15 鎌田大地
MF 7 三笘薫
MF 10 堂安律
MF 20 久保建英
FW 9 上田綺世
控え
GK 23 早川友基
GK 12 大迫敬介
DF 5 長友佑都
DF 25 荒木隼人
DF 2 菅原由勢
DF 16 関根大輝
MF 14 伊東純也
MF 21 佐野海舟
MF 26 望月ヘンリー海輝
MF 13 鈴木唯人
MF 17 藤田譲瑠チマ
FW 19 小川航基
FW 11 前田大然
FW 18 町野修斗
FW 24 細谷真大
監督
森保一
[メキシコ]
先発
GK 1 ルイス・アンヘル・マラゴン
DF 2 ホルヘ・サンチェス
DF 3 セサル・モンテス
DF 5 ヨハン・バスケス
DF 23 ヘスス・ガジャルド
MF 4 エドソン・アルバレス(Cap)
MF 14 マルセル・ルイス
MF 17 オルベリン・ピネダ
FW 9 ラウール・ヒメネス
FW 10 アレクシス・ベガ
FW 25 ロベルト・アルバラード
控え
GK 12 ラウル・ランゲル
GK 13 カルロス・モレノ
DF 15 フアン・サンチェス・プラタ
DF 19 ヘスス・オロスコ
DF 26 マテオ・チャベス
MF 6 エリック・リラ
MF 7 ヘルマン・ベルテラメ
MF 8 カルロス・ロドリゲス
MF 16 ディエゴ・ライネス
MF 18 エリック・サンチェス
FW 11 サンティアゴ・ヒメネス
FW 22 イルビング・ロサノ
FW 24 ロドリゴ・ウエスカス
監督
ハビエル・アギーレ
