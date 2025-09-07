森保Jメキシコ戦スタメン発表!! 三笘、久保らベストメンバー起用で遠藤、鎌田ダブルボランチに
日本代表は現地時間6日、アメリカ・オークランドのオークランド・コロシアムで行われる国際親善試合でメキシコ代表と対戦する。アジア杯とW杯予選で約2年間続いたアジア勢との戦いが終わり、北中米W杯に向けた最初のテストマッチ。午後7時(日本時間7日午前11時)のキックオフを前にスターティングメンバーが発表され、MF三笘薫(ブライトン)、MF久保建英(ソシエダ)らW杯最終予選の戦いを支えたベストメンバーが先発に名を連ねた。
システムはW杯最終予選で採用した3-4-2-1で、GKは鈴木彩艶(パルマ)。3バックは左からDF瀬古歩夢(ル・アーブル)、DF渡辺剛(フェイエノールト)、DF板倉滉(アヤックス)が並び、ダブルボランチはMF遠藤航(リバプール)とMF鎌田大地(クリスタル・パレス)のコンビとなった。ウイングバックは左に三笘、右にMF堂安律(フランクフルト)。シャドーは左にMF南野拓実(モナコ)、右に久保が入り、1トップはFW上田綺世(フェイエノールト)が務める。
対戦相手のメキシコはFIFAランキング13位。日本代表にとっては23年9月のドイツ戦以来2年ぶりの格上相手との対戦となる。過去の通算対戦成績は日本の1勝4敗。最後に勝利したのは初対戦となった1996年5月29日のキリンカップ(◯3-2)で、直近では2000年2月5日のカールスバーグ杯(●0-1)、05年6月16日のコンフェデ杯(●1-2)、13年6月22日の同杯(●1-2)、20年11月17日の国際親善試合(●0-2)と4連敗中となっている。
<出場メンバー>
[日本代表]
▽先発
GK 1 鈴木彩艶
DF 4 板倉滉
DF 3 渡辺剛
DF 22 瀬古歩夢
MF 6 遠藤航(Cap)
MF 8 南野拓実
MF 15 鎌田大地
MF 7 三笘薫
MF 10 堂安律
MF 20 久保建英
FW 9 上田綺世
▽控え
GK 23 早川友基
GK 12 大迫敬介
DF 5 長友佑都
DF 25 荒木隼人
DF 2 菅原由勢
DF 16 関根大輝
MF 14 伊東純也
MF 21 佐野海舟
MF 26 望月ヘンリー海輝
MF 13 鈴木唯人
MF 17 藤田譲瑠チマ
FW 19 小川航基
FW 11 前田大然
FW 18 町野修斗
FW 24 細谷真大
▽監督
森保一
(取材・文 竹内達也)
