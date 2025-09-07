川崎ブレイブサンダース、篠山竜青がキャプテン継続…ロスコ・アレンが副主将に

川崎ブレイブサンダースは9月6日、2025－26シーズンのキャプテンと副キャプテンが決定したことを発表した。

キャプテンは3シーズン連続で篠山竜青。在籍3シーズン目を迎えるロスコ・アレンが外国籍選手としてクラブ史上初めて副キャプテンを務める。両選手は公式HPで次のようにコメントした。

「選手それぞれのリーダーシップをしっかり束ねて、チームがより高いところへ突き進んでいけるように自分自身もアグレッシブに戦っていきたいです。強い川崎を取り戻す1年にできるよう、ハードワークしていきます。今シーズンも色々なことがあるとは思いますが、変わらず一緒に戦ってほしいです」（篠山）

「光栄なことだと思います。このポジションを信じて与えてもらえたことに感謝したいですし、とても気持ちが入ります。自分のベストを尽くして、チームメイトのためにリーダーシップをコート上でも、オフコートでも発揮できればと思います。もちろんジーノ（篠山竜青選手）が言葉でチームを引っ張ってくれると思うので、サポートできる立場でいたいと思いますし、しっかり姿勢で見せていきます。外国籍選手のなかで一番長い期間このリーグにいるので、初めて日本でプレーする外国籍選手のためにも、このリーグで活躍できる手伝いをしていけたらと思います」（アレン）

なお、ネノ・ギンズブルグヘッドコーチ体制2シーズン目に突入した川崎は篠山、米須玲音、飯田遼、アレン、長谷川技、山内ジャヘル琉人が残留し、オマール・ジャマレディン、伊久江ロイ英輝、水野幹太、エマニュエル・テリー、野本建吾、津山尚大、ドゥシャン・リスティッチが新たに加わった。