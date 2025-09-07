アギーレ監督率いるメキシコは上田の元同僚FWがベンチスタート!! 4-3-3のゴールド杯優勝布陣で日本戦へ
日本代表は現地時間6日、アメリカ・オークランドのオークランド・コロシアムで行われる国際親善試合でメキシコ代表と対戦する。午後7時(日本時間7日午前11時)のキックオフを前にメキシコのスターティングメンバーが発表され、元日本代表監督のハビエル・アギーレ監督はFWラウール・ヒメネス(フルハム)を前線中央に置く4-3-3の布陣を組んできた。
選手からはメキシコ対策として2トップを想定する言葉も聞かれていたが、“Wヒメネス”の一角を務める上田綺世の元同僚のFWサンティアゴ・ヒメネス(ミラン)はベンチスタート。左ウイングにFWアレクシス・ベガ(トルーカ)、右ウイングにFWロベルト・アルバラード(グアダラハラ)が入るゴールドカップ優勝布陣で臨んできた。
<出場メンバー>
[メキシコ代表]
▽先発
GK 1 ルイス・アンヘル・マラゴン(クラブ・アメリカ)
DF 2 ホルヘ・サンチェス(クルス・アスル)
DF 3 セサル・モンテス(ロコモティフ・モスクワ)
DF 5 ヨハン・バスケス(ジェノア)
DF 23 ヘスス・ガジャルド(トルーカ)
MF 4 エドソン・アルバレス(フェネルバフチェ)
MF 14 マルセル・ルイス(トルーカ)
MF 17 オルベリン・ピネダ(AEKアテネ)
FW 9 ラウール・ヒメネス(フルハム)
FW 10 アレクシス・ベガ(トルーカ)
FW 25 ロベルト・アルバラード(グアダラハラ)
▽控え
GK 12 ラウル・ランゲル(グアダラハラ)
GK 13 カルロス・モレノ(パチューカ)
DF 15 フアン・サンチェス・プラタ(ティグレス)
DF 19 ヘスス・オロスコ(クルス・アスル)
DF 26 マテオ・チャベス(AZ)
MF 6 エリック・リラ(クルス・アスル)
MF 7 ヘルマン・ベルテラメ(モンテレイ)
MF 8 カルロス・ロドリゲス(クルス・アスル)
MF 16 ディエゴ・ライネス(ティグレス)
MF 18 エリック・サンチェス(クラブ・アメリカ)
FW 11 サンティアゴ・ヒメネス(ミラン)
FW 22 イルビング・ロサノ(サンディエゴFC)
FW 24 ロドリゴ・ウエスカス(コペンハーゲン)
▽監督
ハビエル・アギーレ
(取材・文 竹内達也)
