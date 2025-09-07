　日本代表は現地時間6日、アメリカ・オークランドのオークランド・コロシアムで行われる国際親善試合でメキシコ代表と対戦する。午後7時(日本時間7日午前11時)のキックオフを前にメキシコのスターティングメンバーが発表され、元日本代表監督のハビエル・アギーレ監督はFWラウール・ヒメネス(フルハム)を前線中央に置く4-3-3の布陣を組んできた。

　選手からはメキシコ対策として2トップを想定する言葉も聞かれていたが、“Wヒメネス”の一角を務める上田綺世の元同僚のFWサンティアゴ・ヒメネス(ミラン)はベンチスタート。左ウイングにFWアレクシス・ベガ(トルーカ)、右ウイングにFWロベルト・アルバラード(グアダラハラ)が入るゴールドカップ優勝布陣で臨んできた。

<出場メンバー>

[メキシコ代表]

▽先発

GK 1 ルイス・アンヘル・マラゴン(クラブ・アメリカ)

DF 2 ホルヘ・サンチェス(クルス・アスル)

DF 3 セサル・モンテス(ロコモティフ・モスクワ)

DF 5 ヨハン・バスケス(ジェノア)

DF 23 ヘスス・ガジャルド(トルーカ)

MF 4 エドソン・アルバレス(フェネルバフチェ)

MF 14 マルセル・ルイス(トルーカ)

MF 17 オルベリン・ピネダ(AEKアテネ)

FW 9 ラウール・ヒメネス(フルハム)

FW 10 アレクシス・ベガ(トルーカ)

FW 25 ロベルト・アルバラード(グアダラハラ)

▽控え

GK 12 ラウル・ランゲル(グアダラハラ)

GK 13 カルロス・モレノ(パチューカ)

DF 15 フアン・サンチェス・プラタ(ティグレス)

DF 19 ヘスス・オロスコ(クルス・アスル)

DF 26 マテオ・チャベス(AZ)

MF 6 エリック・リラ(クルス・アスル)

MF 7 ヘルマン・ベルテラメ(モンテレイ)

MF 8 カルロス・ロドリゲス(クルス・アスル)

MF 16 ディエゴ・ライネス(ティグレス)

MF 18 エリック・サンチェス(クラブ・アメリカ)

FW 11 サンティアゴ・ヒメネス(ミラン)

FW 22 イルビング・ロサノ(サンディエゴFC)

FW 24 ロドリゴ・ウエスカス(コペンハーゲン)

▽監督

ハビエル・アギーレ

(取材・文　竹内達也)