　北中米W杯欧州予選は6日にF組第1節と、H組とK組の第5節を開催した。

　F組ではポルトガル代表が5-0の快勝発進。FWクリスティアーノ・ロナウドが強烈なミドルシュートを含む2ゴールを奪って勝利に貢献し、個人6大会連続出場へ好スタートを切った。

　H組はボスニア・ヘルツェゴビナ代表が開幕4連勝で首位をキープ。1試合消化の少ないオーストリア代表も開幕3連勝を飾っている。イングランド代表は開幕4連勝でK組首位ターンとなった。

F組第1節

2025年9月6日(土)

アルメニア 0-5 ポルトガル

アイルランド 2-2 ハンガリー

H組第5節

2025年9月6日(土)

オーストリア 1-0 キプロス

サンマリノ 0-6 ボスニア・ヘルツェゴビナ

K組第5節

2025年9月6日(土)

ラトビア 0-1 セルビア

イングランド 2-0 アンドラ