C・ロナウドが6回目のW杯へ2発好発進!! イングランドは全勝継続で首位ターン:欧州予選
北中米W杯欧州予選は6日にF組第1節と、H組とK組の第5節を開催した。
F組ではポルトガル代表が5-0の快勝発進。FWクリスティアーノ・ロナウドが強烈なミドルシュートを含む2ゴールを奪って勝利に貢献し、個人6大会連続出場へ好スタートを切った。
H組はボスニア・ヘルツェゴビナ代表が開幕4連勝で首位をキープ。1試合消化の少ないオーストリア代表も開幕3連勝を飾っている。イングランド代表は開幕4連勝でK組首位ターンとなった。
F組第1節
2025年9月6日(土)
アルメニア 0-5 ポルトガル
アイルランド 2-2 ハンガリー
H組第5節
2025年9月6日(土)
オーストリア 1-0 キプロス
サンマリノ 0-6 ボスニア・ヘルツェゴビナ
K組第5節
2025年9月6日(土)
ラトビア 0-1 セルビア
イングランド 2-0 アンドラ
