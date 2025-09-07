愛媛U-18監督とコーチが不適切な指導…真摯な謝罪と再発防止策の徹底を条件に「責任ある指導を継続させる」
愛媛FCは7日、愛媛FC U-18の北内耕成監督と渡部誉也コーチに不適切な指導が確認されたことを発表した。クラブは「両名との契約に基づいた処分を行いました」と伝え、再発防止策の徹底などを条件に今後も指導を継続させるとしている。
愛媛はクラブの社内調査委員会による調査で不適切な指導を確認したという。その上で「今後については、現所属選手に対するアンケート調査や上記両名のこれまでの指導姿勢等を踏まえ、真摯な謝罪と下記再発防止策の徹底を条件に、責任ある指導を継続させることとしております」と対応を示した。クラブが発表した再発防止策は以下の通り。
1、アカデミー体制の見直し
アカデミー部ダイレクター兼GKコーチ1名を、ダイレクターに専任し、アカデミースタッフの監視・監督にあたらせます。
2、外部研修・セーフガーディング教育の強化
対象者に対し、改めてコンプライアンス研修、セーフガーディング研修を実施いたします。
3、スタッフが遵守すべき行動規範の明示と共有、具体的な行動規範の徹底
所属選手とスタッフの信頼関係の醸成に努めます。
4、相談・通報窓口の更なる周知
コンプライアンスに関する通報窓口(ヘルプライン)の存在の認知度を高め、広く周知します。
5、定期的なモニタリング
所属選手及びスタッフの定期面談を拡充し、アンケートを実施するなどして適切なモニタリング体制を整備します。
6、コンプライアンスオフィサーによる定期的な現場巡回
コンプライアンスオフィサー3名が指導現場を定期的に巡回し、問題行動の芽を摘み取ります。
愛媛は今回の件を受けて「この度、アカデミー選手や保護者の皆様、関係者の皆様にご迷惑やご心労をおかけしましたこと、心よりお詫び申し上げます」と謝罪。続けて「指導者がその立場を逸脱した不適切な指導を行うことは、決して許されるべきものではありません。今後は、当クラブに関わる方々がアカデミー活動に打ち込めるよう、本件を重く受け止め、再発防止策を徹底し、安全で健全な環境づくりに努めてまいります」と伝えている。
また「本事態は当事者が特定されており、詳細を公表した場合に生じる可能性がある関係者のプライバシーに与える影響等も考慮し、Jリーグや顧問弁護士と協議し、保護者説明会で説明の上、これ以上の公表は差し控えさせて頂きます」と伝えている。
愛媛はクラブの社内調査委員会による調査で不適切な指導を確認したという。その上で「今後については、現所属選手に対するアンケート調査や上記両名のこれまでの指導姿勢等を踏まえ、真摯な謝罪と下記再発防止策の徹底を条件に、責任ある指導を継続させることとしております」と対応を示した。クラブが発表した再発防止策は以下の通り。
アカデミー部ダイレクター兼GKコーチ1名を、ダイレクターに専任し、アカデミースタッフの監視・監督にあたらせます。
2、外部研修・セーフガーディング教育の強化
対象者に対し、改めてコンプライアンス研修、セーフガーディング研修を実施いたします。
3、スタッフが遵守すべき行動規範の明示と共有、具体的な行動規範の徹底
所属選手とスタッフの信頼関係の醸成に努めます。
4、相談・通報窓口の更なる周知
コンプライアンスに関する通報窓口(ヘルプライン)の存在の認知度を高め、広く周知します。
5、定期的なモニタリング
所属選手及びスタッフの定期面談を拡充し、アンケートを実施するなどして適切なモニタリング体制を整備します。
6、コンプライアンスオフィサーによる定期的な現場巡回
コンプライアンスオフィサー3名が指導現場を定期的に巡回し、問題行動の芽を摘み取ります。
愛媛は今回の件を受けて「この度、アカデミー選手や保護者の皆様、関係者の皆様にご迷惑やご心労をおかけしましたこと、心よりお詫び申し上げます」と謝罪。続けて「指導者がその立場を逸脱した不適切な指導を行うことは、決して許されるべきものではありません。今後は、当クラブに関わる方々がアカデミー活動に打ち込めるよう、本件を重く受け止め、再発防止策を徹底し、安全で健全な環境づくりに努めてまいります」と伝えている。
また「本事態は当事者が特定されており、詳細を公表した場合に生じる可能性がある関係者のプライバシーに与える影響等も考慮し、Jリーグや顧問弁護士と協議し、保護者説明会で説明の上、これ以上の公表は差し控えさせて頂きます」と伝えている。