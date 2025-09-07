◇バレーボール女子 世界選手権 準決勝 トルコ3-1日本(6日、タイ)

トルコとの準決勝で敗れた日本。チーム最多22得点を決めた和田由紀子選手が試合後にインタビューに答えました。

「いままでは自分たちで我慢して中盤追いつけてという試合が多かったが、今日はなかなか自分たちが我慢できなかったり、あと1点が取りきれない、自分たちの課題が見つけられた試合でした」とコメント。

その中でも「チームとしては3セット目ああいう展開で終わった後に4セット目全員で集中し直して、ずっと接戦だったと思うんですが、そこの4セット目の我慢はよかった」と第3セットでなかなか流れをつかめなかった日本が、後がない第4セットでは最後に逆転を許すも、中盤からリードを保ちセットポイントも先に奪った面は良かったと語りました。

翌日に控えた3位決定戦については「メダルを取ることを目標にしてきて、ここでチーム一丸となって自信を無くすんじゃなく、もう一回これを自信に変えて自分たちのバレーで戦っていけると思うので切り替えて明日全員でいい表情でバレーが出来ればと思います」と2010年大会以来15年ぶりのメダル獲得へ向け意気込みを語りました。