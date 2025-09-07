「国際親善試合、日本代表−メキシコ代表」（６日、オークランド）

日本代表のスタメンが発表され、負傷者続出の３バックはＤＦ板倉滉（アヤックス）、渡辺剛（フェイエノールト）、瀬古歩夢（ルアーブル）が並んだ。

攻撃陣はＦＷ上田綺世（フェイエノールト）、ＭＦ久保建英（レアル・ソシエダード）、三笘薫（ブライトン）ら主力が名を連ねた。

日本代表はセンターバック陣の主力級に負傷が続出。町田浩樹（ホッフェンハイム）、冨安健洋（無所属）、伊藤洋輝（バイエルンミュンヘン）、高井幸大（トットナム）ら海外組が選外に。国内組の安藤智哉（福岡）も負傷のため不参加が発表されていた。

日本がアジア勢以外と対戦するのは２０２３年１０月のチュニジア戦以来。世界ランキングは日本が１７位、メキシコが同１３位。Ｗ杯アジア最終予選を日本史上最速で突破してきた戦いが世界の格上に通用するか試金石となる。森保一監督は「これから世界、ワールドカップ（Ｗ杯）に挑むに当たって、強国であるメキシコと対戦して、どれだけのことがやれるか。勝利を目指して戦いつつも、さらに成長できる戦いができるかという思い」と意気込んでいた。メキシコには００年から４連敗中。かつて日本を指揮していたアギーレ監督とぶつかる。

日本代表のスタメンは以下の通り。

▽ＧＫ鈴木彩艶（パルマ）

▽ＤＦ板倉滉（アヤックス）、渡辺剛（フェイエノールト）、瀬古歩夢（ルアーブル）

▽ＭＦ遠藤航（リバプール）、南野拓実（モナコ）、鎌田大地（クリスタルパレス）、三笘薫（ブライトン）、堂安律（Ｅフランクフルト）、久保建英（レアル・ソシエダード）

▽ＦＷ上田綺世（フェイエノールト）