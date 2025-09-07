三笘、久保らがスタメン出場

日本代表（FIFAランク17位）は9月6日（日本時間7日）、米カリフォルニア州オークランド・コロシアムで国際親善試合メキシコ戦（同13位）に臨む。

試合に先立ち先発メンバーが発表されたなか、「楽しみで仕方ない！」「スタメンえぐい」など注目を集めている。

森保一監督はメキシコ戦でも3バックを選択。GKに鈴木彩艶、DF板倉滉、DF渡辺剛、DF瀬古歩夢が最終ラインを形成する。ボランチはMF遠藤航とMF鎌田大地のコンビ。両翼にMF堂安律、三笘薫が構え、シャドーはMF南野拓実とMF久保建英のコンビになった。そして1トップには今季リーグ開幕戦から3試合4ゴールと好調のFW上田綺世が立つ。

メキシコ戦のスタメンが発表されたなか、SNSでは「楽しみで仕方ない！」「攻撃力に全振り」「どこまで通用するのか」「見たかったメンツ」「楽しみで仕方ない！」「超攻撃的でわくわくする︎」「スタメンえぐい」「いい試合を見せてもらいたいね」「とにかく楽しみ」などコメントが寄せられ、森保監督がチョイスしたスタメンに注目が集まっていた。メキシコ相手に29年ぶり勝利となるだろうか。（FOOTBALL ZONE編集部）