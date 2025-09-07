◇インターリーグ ドジャース―オリオールズ（2025年9月5日 ボルチモア）

ドジャースの山本由伸投手（27）が6日（日本時間7日）、敵地でのオリオールズ戦に先発し、7回まで無安打無失点と完璧な投球を披露。12勝目の権利を得ると同時に、4連敗中のチームを救う気迫の投球を展開した。

盤石の立ち上がりだった。初回、先頭のホリデーを1球で中飛に打ち取ると、2番・ジャクソンを一ゴロ、3番・ヘンダーソンは内角へのカットボールで空振り三振に仕留め、3者凡退で初回を終えた。2回も先頭のマウントキャッスルを97.3マイル（約156.6キロ）の直球で空振り三振。2イニング連続3者凡退でリズムをつかんだ。

先制した直後の3回、無死からの連続四球で一、二塁のピンチを迎えたが、慌てることはなかった。9番・メヨをカーブで空振り三振、ホリデーはスプリットで二ゴロ併殺に仕留めた。チームの連敗を止めるため、淡々とスコアボードに「0」を並べた。

状況の変化も意に介さなかった。天候不良のために試合時間は約20分遅れて開始。4回投球時には再び、雨が降り始めた。さらに捕手は前回登板まで3試合続けてバッテリーを組んだラッシングがIL（負傷者リスト）入りしたことを受け、ロートベットと初めてコンビを組んだ。普段とは違う様々な状況も受け止め、全力で腕を振った。

負のスパイラルを止める、重要なマウンドだった。チームは先のカードでナ・リーグ中地区最下位のパイレーツに3連戦3連敗。前日の試合でもア・リーグ東地区最下位のオリオールズ相手に1点しか奪えず、痛恨のサヨナラ負けで4連敗となった。同地区2位のパドレスが5連敗と調子を落とし、ゲーム差は縮まっていないが、7試合を残す3位・ジャイアンツは直近10試合を9勝1敗と猛烈なペースで6ゲーム差にまで迫ってきた。

山本は3戦続けて、連敗ストップを託されることとなった。前々回登板の8月24日（同25日）パドレス戦では、連敗して迎えた3連戦の3戦目に登板。ナ・リーグ西地区でし烈な優勝争いを繰り広げるライバルを相手に6回4安打2失点と好投し、チームの同率首位再浮上に貢献すると同時に今季11勝目をマークした。前回登板も同地区のダイヤモンドバックスに連敗して迎えた3連戦の3戦目。7回4安打1失点、今季最多タイの10三振を奪う好投を見せた。リリーフのスコットが同点3ランを浴びたため12勝目はならなかったが、チームはサヨナラ勝ちで連敗を止めた。