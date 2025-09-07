サリーのツギハギ模様の衣装をイメージ！ベルメゾン ディズニー「エプロン風ワンピース」
ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」
今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、ツギハギ模様が個性的な「サリー」の衣装がモチーフになった、ディズニーデザイン「エプロン風ワンピース」の紹介をします☆
ベルメゾン ディズニー「エプロン風ワンピース」サリー
© Disney
価格：6,990円（税込）
サイズ：M、L、LL
前：左右ポケット
ウエスト：切替え後ろのみゴム
肩紐調節可
生地：＜織物＞綿100％（ツイル）
販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ
『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』に登場する「サリー」の衣装をイメージしたデザインのエプロン風ワンピース。
ツギハギ模様や配色が個性的な総柄デザインで、インナー次第で季節問わず着用でき、印象チェンジも叶います☆
© Disney
模様のひとつひとつも丁寧にプリントされ、「サリー」の衣装の模様を忠実に再現！
身生地はしっかりした綿100％ツイル素材を使用しています。
© Disney
さらに、あると便利なポケット付き◎
ポケットにはネコのシルエットも。
© Disney
後ろにゴムが入っているので幅広い体型にマッチします。
肩紐の長さを調節できるのも嬉しい！
デイリー使いはもちろん、ハロウィーンシーズンにもぴったり。
ツギハギ模様が個性的な「サリー」の衣装がモチーフになった、ディズニーデザイン「エプロン風ワンピース」の紹介でした☆
ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です！
