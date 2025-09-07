ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、ツギハギ模様が個性的な「サリー」の衣装がモチーフになった、ディズニーデザイン「エプロン風ワンピース」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「エプロン風ワンピース」サリー

価格：6,990円（税込）

サイズ：M、L、LL

前：左右ポケット

ウエスト：切替え後ろのみゴム

肩紐調節可

生地：＜織物＞綿100％（ツイル）

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』に登場する「サリー」の衣装をイメージしたデザインのエプロン風ワンピース。

ツギハギ模様や配色が個性的な総柄デザインで、インナー次第で季節問わず着用でき、印象チェンジも叶います☆

模様のひとつひとつも丁寧にプリントされ、「サリー」の衣装の模様を忠実に再現！

身生地はしっかりした綿100％ツイル素材を使用しています。

さらに、あると便利なポケット付き◎

ポケットにはネコのシルエットも。

後ろにゴムが入っているので幅広い体型にマッチします。

肩紐の長さを調節できるのも嬉しい！

デイリー使いはもちろん、ハロウィーンシーズンにもぴったり。

ツギハギ模様が個性的な「サリー」の衣装がモチーフになった、ディズニーデザイン「エプロン風ワンピース」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です！

