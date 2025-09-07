¡Ú¥ì¥Ý¡¼¥È¡Û¾¾ºê¤·¤²¤ë¼çºÅ¡ã¹õ¥Õ¥§¥¹2025¡ä¤Ë´¶Æ°¤Î²Î¡Ö¤¢¤È20²ó¤ÏÂ³¤±¤¿¤¤¡×
¾¾ºê¤·¤²¤ë¤¬ËèÇ¯9·î6Æü(96¡á¥¯¥í¤ÎÆü)¤Ë¼çºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¡ã¹õ¥Õ¥§¥¹-¤·¤²¤ëº×-Çò¹õ²Î¹çÀï¡ä¤À¡£Ëè²ó¥¸¥ã¥ó¥ë¤âÇ¯ÎðÁØ¤âÉý¹¤¤½Ð±é¼Ô¤¬ÏÃÂê¤À¤¬¡¢2025Ç¯¤âÎ³¤¾¤í¤¤¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò½¸¤á¤ÆË½§PIT¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£Æ±¥Õ¥§¥¹¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¡£
2025Ç¯¤â½Ð±é¼Ô¤ÏÂç¸æ½ê¤ä¥Ð¥ó¥É¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ä¥Þ¥¸¥·¥ã¥ó¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¡£¿ÆÊ¬¤Î¾¾ºê¤·¤²¤ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡ã¹õ¥Õ¥§¥¹¡ä³§¶Ð¾Þ¤òÂ³¤±¤ë¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¡¢½ÅÄÃ¤Î²ÃÆ£ÅÐµª»Ò¡¢¼ê±ÛÍ´ÌéÎ¨¤¤¤ë¥Ð¥ó¥ÉT.N.T¡¢¥í¥Ã¥¯¥·¥ó¥¬¡¼ÂçÍ§¹¯Ê¿(HOUND DOG)¡¢50ºÐ¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡Ø¥È¥í¥Ã¥È¡¦¥¬¡¼¥ë¥º¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ù¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î²Î¿´¤ê¤¨¡¢WACK½êÂ°¤Î¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥ô¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×ASP¡¢¡Ø¥È¥í¥Ã¥È¡¦¥¬¡¼¥ë¥º¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ù»²²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿sis/T¡¢HONDA¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Kuromi¡¢¥Þ¥¸¥·¥ã¥ó¤ÎGO¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È¤Ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë·Ï±é²Î²Î¼ê¤Î²Ö¸«ºù¤³¤¦¤¡¢º£Ç¯¤â¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÌÌ¡¹¤Ç¤¢¤ë¡£
³«±é»þ´Ö¤Ï16:00¡£¤Û¤É¤Ê¤¯¥Õ¥§¥¹¤¬³«Ëë¤·¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È¤È¤·¤Æ²Ö¸«ºù¤³¤¦¤¤¬Çò¤¤°áÁõ¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¡£¡Ö³§¤µ¤ó¡¢¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡Á¡ª ¤Þ¤À»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡© ¥Ð¥È¥ó¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È²ñ¾ì¤Î°ìÂÎ´¶¤ò¹â¤á¤ë¡£¥à¡¼¥ÉËþÅÀ¤Î1st¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥¢¥¤¥é¥ÖÅìµþ¡×¡¢À¾¾ë½¨¼ù¤ÎÂåÉ½¶Ê¡Ö¥ä¥ó¥°¥Þ¥ó¡×¤ò²Î¾§¡£Æ²¡¹¤È¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È²Ú¤Î¤¢¤ë²ÎÀ¼¤Ç¾ìÆâ¤ò²¹¤á¤¿¡£
¤½¤·¤Æ»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë°ËÄÅÌîÎ¼¤ÈÃæÂ¼°ª¤¬ÅÐ¾ì¡£¥Õ¥§¥¹ËÜÊÔ¤Î¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼²ÃÆ£ÅÐµª»Ò¤Ø¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£Áá¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Î½ÅÄÃ¹ßÎ×¤Ë¥Õ¥í¥¢¤¬Ê¨¤¾å¤¬¤ë¡£¾¾ºê¤·¤²¤ë¤È¤Û¤ÜÆ±´ü¤À¤È¤¤¤¦²ÃÆ£ÅÐµª»Ò¤Ï¡¢³«±éÁ°¤Î°Ï¤ß¼èºà¤Ç¡Ö¤ä¤Ã¤È¸Æ¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤ï¡ª¡×¤È¾¾ºê¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤à¤Ò¤ÈËë¤â¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Î¡ÖÉ´ËüËÜ¤Î¥Ð¥é¡×¤Ï¡¢¼Ò²ñ¾ðÀª¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¥é¥È¥Ó¥¢²ÎÍØ¤¬¸¶¶Ê¤À¤¬ÆüËÜ¸ì»ì¤ÏÊªÈá¤·¤µ¤â¤¢¤ë¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡£¥Õ¥í¥¢¤Ç¤ÏÆ±¶Ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀÖ¤¤¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤¬°ìÀÆ¤ËÅÀÅô¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¥â¥Î¥Î¥Õ(¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁí¾Î)¤Î¿è¤Ê·×¤é¤¤¤Ç¤¢¤ê¡¢²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤Çºî¤ê½Ð¤¹²¹¤«¤¤¶õµ¤¤Ï¡ã¹õ¥Õ¥§¥¹¡ä¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤â¤Î¡£Â³¤¯¡Ö¥µ¥ë¥À¡¼¥Ê¡×¤ÏÃ¦Áö¤·¤¿¶¥ÁöÇÏ¤¬¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê³Ú¶Ê¤À¡£2025Ç¯¤Ï»þ´Ö¤Î´Ø·¸¤Ç2¶Ê¤Î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¶Ê½ª¤ï¤ê¤Î¥È¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡ÖÍèÇ¯¤Ï¤â¤Ã¤È¡ª¡×¤È°ÕÍß¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¥¬¥é¥ê¤È¶õµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢ÆóÈÖ¼ê¤ÎASP¤Ø¡£¹õ¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤Ç¥Ñ¥ó¥¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ò¼¡¡¹¤ËÈäÏª¡£¡ÖNO COLORS¡×¡ÖBA-BY¡×¤Ê¤É¹¶·âÅª¤Ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ò¼¡¡¹¤ÈÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡ã¹õ¥Õ¥§¥¹¡ä½Ð±é¤Ï2022Ç¯°ÊÍè¡¢2²óÌÜ¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î·ã¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¥Õ¥§¥¹¤òÁ°È¾¤«¤éÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
sis/T¤Ï¡¢°ÉÎ¤¤Î¡ÖÈá¤·¤ß¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡¢¥é¥Ã¥Ä&¥¹¥¿¡¼¤Î¡Ö¤áÁÈ¤Î¿Í¡×¤Ê¤É¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¤â¿Íµ¤¤Î¾¼ÏÂ¤ÎÌ¾¶Ê¤ò²ÚÎï¤Ê¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤ÇÈäÏª¡£2024Ç¯¤Î½é½Ð¾ì»þ¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¶ÛÄ¥µ¤Ì£¤À¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤¬¡¢2025Ç¯¤ÏÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¡£»ý¤Á²Î¤Ç¤¢¤ë¡ÖDING DONG¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö°¦¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡×¤Î¥á¥É¥ì¡¼¤Ë¤è¤ë¥é¥¹¥È¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥À¥ó¥µ¥Ö¥ë¤Ë¾ìÆâ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
sis/TÆ±ÍÍ¤Ë¡Ø¥È¥í¥Ã¥È¡¦¥¬¡¼¥ë¥º¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ù½Ð¿È¤Î²Î¿´¤ê¤¨¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¡£1¶ÊÌÜ¤Î¡Ö200ÇÜ¤ÎÌ´¡×¤«¤é¤½¤Î²ÎÀ¼¤Ç¾ìÆâ¤òÊñ¤ß¹þ¤ß¡¢2¶ÊÌÜ¤Ë¤Ï¾¾ºê¤·¤²¤ë¤ÎÌÁÍ§¤Ç2023Ç¯¤ËÀË¤·¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤éÀ¤¤òµî¤Ã¤¿Âç¶¶½ã»Ò¤Î¡Ö¤¿¤½¤¬¤ì¥Þ¥¤¥é¥Ö¡×¡¢¤µ¤é¤ËËÜÅÄÈþÆà»Ò¤Î¡Ö¤Ä¤Ð¤µ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥«¥Ð¡¼¤òÄ°¤«¤»¤¿¡£¡ã¹õ¥Õ¥§¥¹¡ä½é»²Àï¤Î²Î¿´¤ê¤¨¤Ï¡¢¾¾ºê¤¬¿³ºº°Ñ°Ñ°÷Ä¹¤òÌ³¤á¤¿¡Ø¥È¥í¥Ã¥È¡¦¥¬¡¼¥ë¥º¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ù¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÀ¤¤Ë½Ð¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤À¡£MC¤Ç¤Ï¾¾ºê¤Ë´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¡¢¥é¥¹¥È¤ÏÆ±¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤â²Î¿´¤ê¤¨¤Î¼ÂÎÏ¤òÃÎ¤é¤·¤á¤¿¤µ¤À¤Þ¤µ¤·¤Î¡ÖÆ»²½»Õ¤Î¥½¥Í¥Ã¥È¡×¤Ø¡£°µÅÝÅª¤ÊÉ½¸½ÎÏ¤ÈÄ°¤¯¿Í¤Î¿´¤Ë´ó¤êÅº¤¦²ÎÀ¼¤¬²ñ¾ì¤ò¿¶¤ë¤ï¤»¡¢¡ã¹õ¥Õ¥§¥¹¡ä¤Ë²¹¤«¤¤¶õ´Ö¤òºî¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ð¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥¯¥í¥ß¤Á¤ã¤ó¤¬¾¾ºê¤Èsis/T¤Ë¥¨¥¹¥³¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¡£¥¯¥í¥ß¤Á¤ã¤ó¤ÈHONDA¤Î¥³¥é¥Ü¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹õ¤¤¥Ð¥¤¥¯¤¬ºî¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¸ì¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥¯¥í¥ß¤Á¤ã¤ó¤È¡ã¹õ¥Õ¥§¥¹¡ä¤ÎÁêÀÈ´·²¤ÎÏ¢·È¤â¡¢¤³¤Î¥Õ¥§¥¹¤é¤·¤µ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¡£
ÃæÈ×¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¤Î¤ÏT.N.T¡£¼ê±ÛÍ´Ìé(Vo)¡¢kyohey(Dr)¡¢Furutatsu(B)¤«¤é¤Ê¤ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤À¡£¥½¥í¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿²áµî¤Ï¤ªÃãÌÜ¤ÊMC¤Ç´ÑµÒ¤òÊ¨¤«¤»¤¿¼ê±Û¤À¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤½¤Î¥¥ã¥é¤òÉõ°õ¡£ºÇ¿·¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖStarting Over¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢3¶ÊÌÜ¤Ë¤Ï¿·¶Ê¡ÖI Don¡Çt Care¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂ©¤ò¤â¤Ä¤«¤»¤ÌÁ´7¶Ê¤ÎÇ®±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
³«±éÁ°¤Î°Ï¤ß¼èºà¤Ç¤Ï¡Öº£Ç¯¤Ï¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤Î»²²Ã¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦·Þ¤¨Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼ê±Û¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÇ®¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ï¥â¥Î¥Î¥Õ¤â·ý¤ò¿¶¤ê¾å¤²¡¢±éÁÕ½ªÎ»¸å¤Ë¡ÈT.N.T¥³¡¼¥ë¡É¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤Û¤É¡£¼ê±ÛÍ´Ìé¤Ï¡Ö¤â¤¦¤Í¡Ä¡ÄºÇ¹â¡ª¡×¤È´ÑµÒ¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¥í¥Ã¥¯¤ËÊ¨¤¯²ñ¾ì¤ÎÇ®¤ò¤µ¤é¤Ë¥Ö¡¼¥¹¥È¤µ¤»¤¿¤Î¤¬ÂçÍ§¹¯Ê¿¤À¡£ÂçÍ§¿§¤ËÀ÷¤á¤Æ²Î¤¤ÀÚ¤Ã¤¿ÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¤ÎÌ¾¶Ê¡Ö¤¢¤Î¾â¤òÌÄ¤é¤¹¤Î¤Ï¤¢¤Ê¤¿¡×¤ËÍ£°ìÌµÆó¤Î²ÎÀ¼¤¬¶Á¤¡¢°µÅÝÅª¤ÊËÜÊª¤ÎÉ÷³Ê¤òÉº¤ï¤»¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢2025Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼45¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿HOUND DOG¤Î³Ú¶Ê¤«¤é¡ÖBRIDGE¡×¤ä¡Öff¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÂåÉ½¶Ê¤òÏ¢È¯¡£Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤ëÌ¾¶Ê¤Ë¤Ï¾ìÆâ¤Î¹ç¾§¤â¡£¤½¤ÎÀ¼¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Ê¤¬¤é½ª»Ï¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤¿¡£
¥È¥êÁ°¤Ï¡¢¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¡£¡ã¹õ¥Õ¥§¥¹¡ä³§¶Ð¾Þ¤ÎÈà½÷¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ9·î6Æü¤Ï¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¡×¤À¤È¤Î¤³¤È¡£¤Þ¤¿¡¢¾¾ºê¤Ï°Ï¤ß¼èºà¤Ç¡Ö¥â¥Î¥Î¥Õ¤¿¤Á¤Ï¤É¤ó¤Ê½Ð±é¼Ô¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡ª¡×¤ÈÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Õ¥§¥¹Á´ÂÎ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¥â¥Î¥Î¥Õ¤Ï¤â¤Ï¤ä¡ã¹õ¥Õ¥§¥¹¡ä¤ËÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤À¤í¤¦¡£¤½¤·¤Æ¥â¥Î¥Î¥Õ¤ÎÀ¼±ç¤¬²ñ¾ì¤ò»ÙÇÛ¤·¤¿1¶ÊÌÜ¤Ï¡¢¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤Ê¡ÖEvent Horizon¡×¡£Â³¤¤¤Æ¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ê¡Ö¶³¦¤Î¥Ú¥ó¤¿¥°¥é¥à¡×¡¢¤µ¤é¤Ë¡ã¹õ¥Õ¥§¥¹¡ä¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¹õ¤¤½µËö¡×¤Ø¡£É´ÅÄ²ÆºÚ»Ò¡¢¶Ì°æ»í¿¥¡¢º´¡¹ÌÚºÌ²Æ¡¢¹â¾ë¤ì¤Ë¤ÎÁ´ÎÏ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬°µ´¬¤À¡£¸åÈ¾¤ÎMC¤ÇÉ´ÅÄ¤Ï¡Ö»Ä¤ê¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤ÈÌ¾»Ä¤êÀË¤·¤½¤¦¤Ë¸ì¤ê¡¢¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¤Ø¡£¡ÖGODSPEED¡×¤È¡ÖÁö¤ì-ZZ ver.-¡×¤ÇºÇ¹â¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤òÉÁ¤¡¢²ñ¾ìÃæ¤Ë¾Ð´é¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¤¤¿¡£
Âç¥È¥ê¤Î¾¾ºê¤·¤²¤ë¤Î½ÐÈÖ¤òÁ°¤Ë¥Þ¥¸¥·¥ã¥óGO¤¬ÅÐ¾ì¡£²ÚÎï¤Ê¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ç²ñ¾ì¤Î¶õµ¤¤òÀ°¤¨¤¿¡£¥Þ¥¸¥·¥ã¥óGOÛ©¤¯¡¢¥¿¥¤¥à¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òÃÎ¤é¤µ¤ì¤Æ¡ÖËÍ¤Î½ÐÈÖ¤Ï¤â¤â¥¯¥í¤Î¸å¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¾Ç¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢¾¾ºê¤Ï¤½¤ì¤Ç¤â½çÈÖ¤òÊÑ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤«¡£Å¬Åö¤ËÅÅÂî¤ËÆþ¤ì¤¿¿ô»ú¤òÂ¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤Ê¤¼¤«ËÜÆü9·î6Æü¤òÉ½¤¹¤Ê¤É¡¢¡ã¹õ¥Õ¥§¥¹¡ä¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ÇËë´Ö¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¸æÂç¡¦¾¾ºê¤·¤²¤ë¤ÎÅÐ¾ì¤À¡£¤½¤Î1¶ÊÌÜ¤Ï2024Ç¯½©¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Í§¡¦À¾ÅÄÉÒ¹Ô¤ÎÂåÉ½¶Ê¡Ö¤â¤·¤â¥Ô¥¢¥Î¤¬ÃÆ¤±¤¿¤Ê¤é¡×¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¢¤Î¾Ð´é¡¢¤¢¤ÎÉ½¾ð¤äÀ¼¤¬¡¢á´¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È²Î¤¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¸ì¤Ã¤¿¾¾ºê¡£Â³¤¯¡ÖÌ´¤Ë±£¤ì¤Þ¤·¤ç¡×¤Ï¡¢À¾ÅÄ¤È°ì½ï¤Ë²Î¤¦¤¿¤á¤Ë¾¾ºê¤¬ºî¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤À¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¤Ï¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°É÷·Ê¼ýÏ¿±ÇÁü¤¬Î®¤ì¡¢¤Þ¤ë¤ÇÀ¾ÅÄ¤È¾¾ºê¤Î¶¦±é¤Î¤è¤¦¤Ê±é½Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¸å¤Ë¾¾ºê¤Ï¡¢À¾ÅÄ¤Î¸Î¶¿¤Ç¤¢¤ëÊ¡Åç¤¬ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿ÓÂç¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤òÅÇÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¸ì¤ê¡¢¡Ö¿Í¤ÏÉ¬¤º¤Þ¤¿Î©¤Á¾å¤¬¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¹þ¤á¤¿¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¡×¤ò²Î¾§¤·¤¿¡£¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ë²Î¤¦¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¸ì¤ê¤«¤±¤ë¤è¤¦¤ËÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤À¡£¥é¥¹¥È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡Ö°¦¤Î¥á¥â¥ê¡¼¡×¡£º²¤Î²Î¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢2025Ç¯¤Î¡ã¹õ¥Õ¥§¥¹¡ä¤â´¶Æ°¤ÎÃæ¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¡Ö¾¯¤Ê¤¯¤È¤â20²ó¤ÏÂ³¤±¤¿¤¤¤è¤Í¡×¤È¤ÏMC¤Ç¾¾ºê¤·¤²¤ë¤¬¸ì¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤À¡£ËèÇ¯9·î6Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ã¹õ¥Õ¥§¥¹¡ä¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¯¡£
¡¡
¢£¡ã¹õ¥Õ¥§¥¹ -¤·¤²¤ëº×- Çò¹õ²Î¹çÀï¡ä
2025Ç¯9·î6Æü(ÅÚ)¡¡Åìµþ¡¦Ë½§ PIT
¾ì³°¥¨¥ê¥¢³«¾ì13:00
open15:00 / start16:00
¢§½Ð±é
¡¦¾¾ºê¤·¤²¤ë
¡¦¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z
¡¦²ÃÆ£ÅÐµª»Ò
¡¦T.N.T
¡¦ASP
¡¦ÂçÍ§¹¯Ê¿
¡¦²Î¿´¤ê¤¨
¡¦sis/T(¥·¥¹)
¡¦HONDA¡ßKuromi (¥²¥¹¥È)
¡¦¥Þ¥¸¥·¥ã¥óGO
¡¦²Ö¸«ºù¤³¤¦¤ (¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È)
¡¦°ËÄÅÌîÎ¼ (MC)
¡¦ÃæÂ¼°ª (MC)
¢¨½çÉÔÆ±
¢§½ÐÅ¹
¡¦ÆüËÜ¶¶ ¤¿¤¤¤á¤¤¤±¤ó
¡¦¤ä¤Ä» ¿®¸¼ ÅìµþËÜÅ¹
¡¦ÆîÌ§ÎØÂ¼´Ñ¸÷¶¨²ñ
¢§¥Ö¡¼¥¹
¡¦HONDA¡ßKuromi ¥Ö¡¼¥¹
¼çºÅ¡¦´ë²è¡¦À©ºî¡§¹õ¥Õ¥§¥¹¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
¶¨»¿¡§HONDA¡ßKuromi¡¦²£ÈøºàÌÚÅ¹¡¦¥Ë¥Ã¥¹¥¤¡¦ÆîÌ§ÎØÂ¼´Ñ¸÷¶¨²ñ
¡¡
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡¡ã¹õ¥Õ¥§¥¹¡ä ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡¡ã¹õ¥Õ¥§¥¹¡ä ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX