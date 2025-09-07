【GUの黒】が高見え！ 大人世代こそ狙いたい♡「垢抜けシューズ」

プチプラとは思えない高見えアイテムを揃える【GU（ジーユー）】。その中でもこの秋注目したいのが “黒” のシューズです。シンプルで合わせやすいだけでなく、スタイリングをグッと引き締め、上品な足元に仕上げてくれるのが魅力。今回は、大人世代こそ狙いたい「垢抜けシューズ」を厳選してご紹介。最旬スポーツMIXにぴったりのスニーカー、オンオフ問わずに頼れるローファーは必見です！

カジュアルの中にも上品さ漂うベロアスニーカー

【GU】「ベロアスニーカー」\2,990（税込）

スポーツMIXトレンドの追い風もあり、スニーカーの人気は今季も継続中。大人が品良く履ける1足を探しているなら、こちらのベロアスニーカーがおすすめ。光の加減で表情が変わり、シンプルながらもリッチな印象を演出。定番の白ソールではなく、レトロなガムソールでニュアンス感があるのも嬉しいポイント。まだまだ夏スタイルから抜け出せない……という今の時期も、プラスワンで秋らしい雰囲気にシフトできます。

素材感とカラーで魅せる！ 夏→秋へのスイッチコーデ

温かみのあるベロア素材のスニーカーは、夏→秋へのスイッチコーデに大活躍。夏にヘビロテしていた定番白Tシャツも、アイテムの素材や色味を調整することで秋顔にアップデート。ベージュのスコートやバッグ、オリーブのチェックシャツと落ち着いた配色で季節感をプラス。仕上げにシックなベロアスニーカーを投入すれば、大人が真似したい洗練カジュアルが完成します。

デザイン性と履きやすさにこだわったビットローファー

【GU】「ボリュームソールビットローファー」\2,990（税込）

クラシック回帰が注目されているこの秋。トラッドなビットローファーは、マストでゲットしておきたいところ。ゴールドカラーの金具がアクセントとなり、華やかさと高見えを演出。ボリューム感のあるソールも魅力で、履くだけで自然とスタイルアップできそう。旬のデザインを取り入れつつ、「軽量」「低反発2層クッション仕様」「抗菌防臭インソール」（公式オンラインより）と、機能性や履きやすさにもこだわった優れものです。

オフィスでも好感度抜群！？ 大人キレイなモノトーンスタイル

スニーカーよりもきちんと感が出て、パンプスよりも楽に履けそうな、大人の1軍シューズにぴったりのビットローファー。シンプルな装いに加えても、キラリと輝く金具がアクセントとなり品良くクラスアップできます。こちらはフリルネックブラウスでフェミニンな抜け感を加え、ナロースカートでキリッと引き締めたキレイめコーデ。全体をシックなモノトーンでまとめることで知的な印象に。オフィスでも高い好感度を得られる予感大です！

