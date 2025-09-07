ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、扉のミッキーモチーフがキュートなアクセントになった「オープン棚付きシューズボックス」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ミッキーモチーフ」オープン棚付きシューズボックス

© Disney

価格：29,900円（税込）※別途、3,850円（税込）の大型商品送料がかかります

サイズ：幅90、奥行38.5、高さ108cm

耐荷重量：【天板・棚板】5kg

可動棚：大1枚、中4枚、小4枚

付属品：転倒防止バンド

製品重量：35.5kg

組立時間：60分以内 ※組立時間は大人2人で組立作業に掛かる時間の目安です

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

「毎日履く靴をいちいちしまうのは面倒」「脱いだ靴をすぐにしまうのには抵抗が」「でも玄関土間をすっきり片づけたい」、そんなお悩みから生まれたシューズボックス。

シンプルなミッキーモチーフデザインがどのような玄関にもなじみます！

© Disney

あたたかみのある木目柄がおしゃれなのはもちろん、ミッキーモチーフは扉の上下にあしらわれ、少し立体的になっているのもポイントです。

© Disney

また扉は、フラットでスマートなデザインに。

斜めにカットされた開閉しやすい取っ手になっています。

© Disney

下段のオープン棚は、脱いだばかりの靴をしまえるシューズボックスに。

すぐにしまえるので、玄関が片付いてスッキリとします！

© Disney

オープン棚と扉内の棚板（白）は可動式。

オープン棚板は外せばおもちゃやレインブーツも置くことができます。

© Disney

背面の通気口もミッキーモチーフになっているなど、細部までこだわりがたっぷり☆

© Disney

棚板は拭いてお手入れ可能。

簡単にお手入れができるので、清潔な状態をキープできます。

© Disney

さらに、巾木よけ＆アジャスター付きで設置がしやすいのもうれしいポイントです。

オープン棚が玄関のお悩みを解決してくれるシューズボックス。

扉のミッキーモチーフがキュートなアクセントになった「オープン棚付きシューズボックス」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

