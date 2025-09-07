扉や通気口のミッキーモチーフがポイント！ベルメゾン ディズニー「オープン棚付きシューズボックス」
ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」
今回は、扉のミッキーモチーフがキュートなアクセントになった「オープン棚付きシューズボックス」の紹介をします☆
ベルメゾン ディズニー「ミッキーモチーフ」オープン棚付きシューズボックス
© Disney
価格：29,900円（税込）※別途、3,850円（税込）の大型商品送料がかかります
サイズ：幅90、奥行38.5、高さ108cm
耐荷重量：【天板・棚板】5kg
可動棚：大1枚、中4枚、小4枚
付属品：転倒防止バンド
製品重量：35.5kg
組立時間：60分以内 ※組立時間は大人2人で組立作業に掛かる時間の目安です
販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ
「毎日履く靴をいちいちしまうのは面倒」「脱いだ靴をすぐにしまうのには抵抗が」「でも玄関土間をすっきり片づけたい」、そんなお悩みから生まれたシューズボックス。
シンプルなミッキーモチーフデザインがどのような玄関にもなじみます！
© Disney
あたたかみのある木目柄がおしゃれなのはもちろん、ミッキーモチーフは扉の上下にあしらわれ、少し立体的になっているのもポイントです。
© Disney
また扉は、フラットでスマートなデザインに。
斜めにカットされた開閉しやすい取っ手になっています。
© Disney
下段のオープン棚は、脱いだばかりの靴をしまえるシューズボックスに。
すぐにしまえるので、玄関が片付いてスッキリとします！
© Disney
オープン棚と扉内の棚板（白）は可動式。
オープン棚板は外せばおもちゃやレインブーツも置くことができます。
© Disney
背面の通気口もミッキーモチーフになっているなど、細部までこだわりがたっぷり☆
© Disney
棚板は拭いてお手入れ可能。
簡単にお手入れができるので、清潔な状態をキープできます。
© Disney
さらに、巾木よけ＆アジャスター付きで設置がしやすいのもうれしいポイントです。
オープン棚が玄関のお悩みを解決してくれるシューズボックス。
扉のミッキーモチーフがキュートなアクセントになった「オープン棚付きシューズボックス」の紹介でした☆
ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。
