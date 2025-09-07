セガプライズより、ディズニー＆ピクサーのキャラクターグッズが続々登場。

今回は2025年9月5日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『インサイド・ヘッド』 マスコット Vol.1を紹介します！

セガプライズ ディズニー＆ピクサー『インサイド・ヘッド』 マスコット Vol.1

登場時期：2025年9月5日より順次

サイズ：全長約5×6×12cm

種類：全5種（ヨロコビ、カナシミ、ビビリ、イカリ、ムカムカ）

投入店舗：全国のゲームセンターなど

ディズニー＆ピクサーのアニメーション作品『インサイド・ヘッド2』に登場するキャラクターたちのマスコットがセガプライズから登場。

Vol.1にラインナップされるのは「ヨロコビ」「カナシミ」「ビビリ」「イカリ」「ムカムカ」の5種類。

どれも「インサイド・ヘッド」シリーズに欠かせないキャラクターで、女の子「ライリー」が子供の頃から見守る感情たちです☆

マスコットは、全長約5×6×12cmと持ち歩きしやすいサイズ感なのも魅力的！

ヨロコビ

「ヨロコビ」の役割は、「ライリー」を楽しい気持ちにすること。

そんな「ヨロコビ」のマスコットは目や口を大きく開けて元気いっぱいな姿。

チャームポイントの青い髪の毛やオシャレなワンピースも再現されています。

カナシミ

いつもネガティブな「カナシミ」のマスコット。

トレードマークの大きなメガネに、困った表情が愛らしさ満点！

コロンとしたフォルムもポイントです。

ビビリ

「ビビリ」の役割は、危険や恐怖から「ライリー」を守ること。

垂れた眉毛や、食いしばった歯、心配そうな表情に注目です。

赤い蝶ネクタイを付けた洋服も忠実にデザインされています。

イカリ

表情が豊かな「イカリ」のマスコット。

「イカリ」の役割は、腹が立った時に怒りを爆発させること！

マスコットも「イカリ」の感情がしっかりと表現されています。

ムカムカ

「ムカムカ」の役割は、嫌なものを拒絶すること。

眉間にシワを寄せ、今にも小言が聞こえてきそうな表情です。

花柄のワンピースや、首元に巻いた紫色のスカーフも魅力的☆

「ライリー」の頭の中に存在する5つの感情たちをデザインしたキュートなマスコット。

セガプライズのディズニー＆ピクサー『インサイド・ヘッド』 マスコット Vol.1は、2025年9月5日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します☆

