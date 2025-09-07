WTTコンテンダー・アルマトイ

卓球のWTTコンテンダー・アルマトイは6日、カザフスタンのアルマイトで女子シングルス準々決勝が行われ、世界ランキング36位の横井咲桜（ミキハウス）が同11位の石洵瑶（中国）に3-0（11-4、13-11、14-12）で勝利した。格上を下す金星に、中国メディアは「大波乱」と、驚きを持って予想外の結末を伝えている。

21歳の横井は1回戦で竹谷美涼（日本生命レッドエルフ）、2回戦でカウフマン（ドイツ）を下すと、石洵瑶にもストレート勝ち。準決勝では世界ランキング43位の覃予萱（中国）に2-3（9-11、12-10、2-11、11-3、8-11）と、フルセットの末に敗れたが、今大会での健闘ぶりに中国メディアが脚光を当てている。

中国メディア「SOHU」は「WTT女子シングルスで大波乱。石洵瑶が横井咲桜にストレートで敗れて敗退」との見出しで結果を報じ、「石洵瑶が0-3で横井咲桜に敗れる展開になったことは予想外であった」「敗退という結果が予想外であるばかりでなく、0-3という点差も実に思いがけないことだった」と、思わぬ事態に衝撃が広がっていた。

今大会では、決勝へ進出した世界ランキング12位の橋本帆乃香（デンソー）、同37位佐藤瞳（日本ペイントマレッツ）が中国人選手を撃破し話題に。男子シングルス1回戦では99位の吉山僚一（木下マイスター東京）が45位の薛飛（中国）に3-2（11-7、4-11、12-10、10-12、14-12）で勝利するなど、日本勢の快進撃が注目を浴びている。



（THE ANSWER編集部）