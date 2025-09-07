インフルエンサーの希空が9月6日、埼玉・さいたまスーパーアリーナにて開催された『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER』（以下『TGC』）に出演。ドキッと肩出しコーデの大人な雰囲気に「ビジュ爆発してる！！！」と反響が寄せられた。

【映像】希空“可愛さ大渋滞”のビジュ爆発ステージ

希空が登場したのは、インフルエンサーのMINAMIが初のディレクションを⼿がけたファッションブランド「Mixmii」ステージ。MINAMI本人、そしてYouTuberのさくらと共にランウェイを闊歩した。

肩出しの黒コーデで美肌を披露した希空。トップスはキラキラとラメが入った生地で、シルバーのアクセサリーで装飾し大人感を加えた。この希空のステージングに「めっちゃいい」「ビジュ爆発してる！！！」などの反響が寄せられていた。

希空は2007年11月26日生まれ。SNSで多くのフォロワーを抱える高校生インフルエンサーだ。2025年1月、ABEMAの恋愛リアリティ番組『今日、好きになりました。卒業編2025 in ソウル』に出演し話題となった。

TGCは、「⽇本のガールズカルチャーを世界へ」をテーマに2005年8⽉から年2回開催している史上最⼤級のファッションフェスタ。今回のテーマは「BEYOND TOGETHER」で、さいたまスーパーアリーナにて開催。MCはEXITと鷲見玲奈。中条あやみや池田エライザ、三吉彩花ほか、ライブゲストとしてILLIT、FRUITS ZIPPER、ME:Iなども出演する。

（「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」/ABEMA SPECIALチャンネルより）