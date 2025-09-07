歌手の森高千里さんが、自身のインスタグラムを更新。

森高千里さんは「2025 森高千里コンサートツアー“あなたも私もファイト!!” 9月6日 岐阜 土岐市文化プラザ サンホール 終了しました！」と、投稿。



続けて「約1ヶ月ぶりのコンサート！ エネルギー満タンにして今日を迎えましたが、それを上回るぐらいの皆さんのパワーに圧倒されました。」と、綴りました。





そして「土岐市に来るのは初めてでした！ 『道の駅 土岐美濃焼街道 どんぶり会館』では、どんぶりに入ったソフトクリーム、楽屋ではソウルフードの『てりカツ丼』などを食べました。美濃焼の湯飲み茶碗も買いましたよー。」と、記しました。







最後に、森高千里さんは「“あなたも私もファイト!!”ツアーは12月まで続きます！ 今日から秋のセットリストになりました！ 皆さんぜひ会いにきてくださいね〜。」と、ファンに向けて呼びかけています。

【担当：芸能情報ステーション】