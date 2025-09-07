“40歳・怪物”が予選初戦でいきなり２ゴール。波乱はなく、ポルトガル、イングランドは勝利【W杯欧州予選／９月６日全６試合結果】
北中米ワールドカップのヨーロッパ予選、現地時間９月６日に開催されたのは計６試合だ。大きな波乱はなく、グループFではUEFAネーションズリーグ王者のポルトガルがアルメニアに完勝。“40歳・怪物”クリスチアーノ・ロナウドが今予選初戦でいきなり２ゴールと、そうした見せ場もあって５−０と白星スタートを飾った。
グループKでは、前節まで開幕３連勝のイングランドがホームでアンドラと戦った。立ち上がりからボールを支配も効率よくゴールを奪えず。それでも25分にオウンゴールで先制し、67分にライスのヘディングシュートで追加点を奪って２−０として勝ち切った。これで今予選４連勝と順調に勝点を積み上げている。
イングランドにとって、次節のセルビア戦（９月９日／アウェー）がひとつのポイントだろう。ここで首位を争うライバル（セルビアは現在２位）を叩けば、トップ通過にグッと近づく。
イングランド同じく４連勝を飾ったのはグループHのボスニア・ヘルツェゴビナだ。サンマリノを６−０と一蹴し、今予選全勝をキープ。ただ、次節（９月９日）はここまで３連勝のオーストリア（消化試合がボスニア・ヘルツェゴビナよりもひとつ少ない）。このホームゲームに敗れると厳しい状況になるため、勝利を掴みたい。
グループF
１位 ポルトガル 勝点３／１勝０分０敗／５得点・０失点
２位 ハンガリー 勝点１／０勝１分０敗／２得点・２失点
３位 アイルランド 勝点１／０勝１分０敗／２得点・２失点
４位 アルメニア 勝点０／０勝０分１敗／０得点・５失点
９月６日（左がホームチーム、以下同）
アルメニア ０−５ ポルトガル
アイルランド ２−２ ハンガリー
９月９日
アルメニア − アイルランド
ハンガリー − ポルトガル
グループH
１位 ボスニア・ヘルツェゴビナ 勝点12／４勝０分０敗／10得点・１失点
２位 オーストリア 勝点９／３勝０分０敗／７得点・１失点
３位 ルーマニア 勝点６／２勝０分２敗／８得点・４失点
４位 キプロス 勝点３／１勝０分３敗／３得点・５失点
５位 サンマリノ 勝点０／０勝０分５敗／１得点・18失点
９月６日
オーストリア １−０ キプロス
サンマリノ ０−６ ボスニア・ヘルツェゴビナ
９月９日
ボスニア・ヘルツェゴビナ − オーストリア
キプロス − ルーマニア
グループK
１位 イングランド 勝点12／４勝０分０敗／８得点・０失点
２位 セルビア 勝点７／２勝１分０敗／４得点・０失点
３位 アルバニア 勝点５／１勝２分１敗／４得点・３失点
４位 ラトビア 勝点４／１勝１分２敗／２得点・５失点
５位 アンドラ 勝点０／０勝０分５敗／０得点・10失点
９月６日
アルバニア ０−１ ラトビア
イングランド ２−０ アンドラ
９月９日
アルバニア − ラトビア
セルビア − イングランド
【勝ち上がり条件】
・ホーム&アウェー方式で戦う12グループの各１位が本大会出場。
・各組２位の12チームにUEFAネーションズリーグ成績上位4チームを加えた16か国がプレーオフに進出。そこから４グループに分かれ、トーナメント方式でそれぞれ勝ち上がった４か国が本大会出場。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
