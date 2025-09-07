ポルトガル代表のC・ロナウドは貫禄の２ゴール。(C)Getty Images

　北中米ワールドカップのヨーロッパ予選、現地時間９月６日に開催されたのは計６試合だ。大きな波乱はなく、グループFではUEFAネーションズリーグ王者のポルトガルがアルメニアに完勝。“40歳・怪物”クリスチアーノ・ロナウドが今予選初戦でいきなり２ゴールと、そうした見せ場もあって５−０と白星スタートを飾った。

　グループKでは、前節まで開幕３連勝のイングランドがホームでアンドラと戦った。立ち上がりからボールを支配も効率よくゴールを奪えず。それでも25分にオウンゴールで先制し、67分にライスのヘディングシュートで追加点を奪って２−０として勝ち切った。これで今予選４連勝と順調に勝点を積み上げている。

　イングランドにとって、次節のセルビア戦（９月９日／アウェー）がひとつのポイントだろう。ここで首位を争うライバル（セルビアは現在２位）を叩けば、トップ通過にグッと近づく。

　イングランド同じく４連勝を飾ったのはグループHのボスニア・ヘルツェゴビナだ。サンマリノを６−０と一蹴し、今予選全勝をキープ。ただ、次節（９月９日）はここまで３連勝のオーストリア（消化試合がボスニア・ヘルツェゴビナよりもひとつ少ない）。このホームゲームに敗れると厳しい状況になるため、勝利を掴みたい。
 
グループF
１位　ポルトガル　　勝点３／１勝０分０敗／５得点・０失点
２位　ハンガリー　　勝点１／０勝１分０敗／２得点・２失点
３位　アイルランド　勝点１／０勝１分０敗／２得点・２失点
４位　アルメニア　　勝点０／０勝０分１敗／０得点・５失点

９月６日（左がホームチーム、以下同）
アルメニア　０−５　ポルトガル
アイルランド　２−２　ハンガリー
９月９日
アルメニア　−　アイルランド
ハンガリー　−　ポルトガル

グループH
１位　ボスニア・ヘルツェゴビナ　勝点12／４勝０分０敗／10得点・１失点
２位　オーストリア　　　　　　　勝点９／３勝０分０敗／７得点・１失点
３位　ルーマニア　　　　　　　　勝点６／２勝０分２敗／８得点・４失点
４位　キプロス　　　　　　　　　勝点３／１勝０分３敗／３得点・５失点
５位　サンマリノ　　　　　　　　勝点０／０勝０分５敗／１得点・18失点

９月６日
オーストリア　１−０　キプロス
サンマリノ　０−６　ボスニア・ヘルツェゴビナ
９月９日
ボスニア・ヘルツェゴビナ　−　オーストリア
キプロス　−　ルーマニア

グループK
１位　イングランド　勝点12／４勝０分０敗／８得点・０失点
２位　セルビア　　　勝点７／２勝１分０敗／４得点・０失点
３位　アルバニア　　勝点５／１勝２分１敗／４得点・３失点
４位　ラトビア　　　勝点４／１勝１分２敗／２得点・５失点
５位　アンドラ　　　勝点０／０勝０分５敗／０得点・10失点

９月６日
アルバニア　０−１　ラトビア
イングランド　２−０　アンドラ
９月９日
アルバニア　−　ラトビア
セルビア　−　イングランド

【勝ち上がり条件】
・ホーム&アウェー方式で戦う12グループの各１位が本大会出場。
・各組２位の12チームにUEFAネーションズリーグ成績上位4チームを加えた16か国がプレーオフに進出。そこから４グループに分かれ、トーナメント方式でそれぞれ勝ち上がった４か国が本大会出場。

構成●サッカーダイジェストWEB編集部

