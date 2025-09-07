9月1日、経済メディア『NewsPicks』のYouTubeで公開された経済ニュースバラエティー『IN MY OPINION presents Black or White』に出演した、ピン芸人みなみかわの発言がSNSで反響を呼んでいる。

“俺たちのみなみかわすぎる”発言

この日公開された番組のテーマは、男女関係のお悩み。15歳年上の男性と交際している20代女性が、年の差婚に踏み切れず悩んでいるという投稿が。それに対してみなみかわは、

「（42歳の自分と）同じぐらいの世代の芸人が21・22歳の女性と付き合っていたら、ちょっと距離を空けるかも。これを言うときに大体“お前嫉妬してるやろ？”と言われるけど、マジで1ミリも嫉妬してなくて。単純に“すげぇ”という感覚のギャップを感じる」

とコメント。特定の人物への発言ではなかったものの、彼の過去の発言を思い出した人も多かったようだ。

《まじで俺たちのみなみかわすぎる ハライチ岩井の結婚にも素直に引いてたやつ本当によかった》

'23年11月に当時37歳だったハライチの岩井勇気が、『おはスタ』（テレビ東京系）で共演していた元子役で当時19歳だったタレントの奥森皐月と結婚をした際、自身のYouTubeでやっている『復讐ラジオ』で岩井を「キモっ」とイジり倒していた。

「女性側からアプローチがあったとはいえ、子役の頃から共演していた奥森さんが18歳になってすぐに交際をスタート。『週刊文春』にその事実を直撃取材された直後に結婚を発表した、という岩井さんに違和感を覚える人は多かった。そのためか、おめでたい話にも関わらず芸人仲間が沈黙を貫いていた中で、みなみかわさんが“キモっ”とイジり倒したことで、共感の声が相次ぎました」（お笑いライター）

SNSでも、

《若い奥さん＝すごい、羨ましいみたいな感覚って、一般的な男性界において、本当に無いよね。以前、職場で18歳下と結婚した男性がいたんだけど、普通に皆ひいてた》

《21〜22で出会って付き合ってる場合はなんとも思わんけど、岩井みたいにガキの頃から接点あっての21〜22はうわあってなるかも》

と、再び岩井の年の差婚が話題に。

「年の差婚でも、本人たちが幸せなら周りがとやかく言うことではないですよね。ただ、“若い女性と結婚したことに嫉妬している”という人が一定数いることに対して、みなみかわさんが“嫉妬心なんかない”と断言したことが、今回再び賞賛された理由だと思います。腐り芸人としてブレイクしましたが、最近は常識人な立場や頭脳派的な役回りが増えているので、MCで起用される日も近いかもしれません」（同・お笑いライター）

芸風的には褒められすぎるのも、本人には迷惑かも？