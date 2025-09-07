元NHKのフリーアナウンサー膳場貴子は7日、キャスターを務めるTBS系「サンデーモーニング」（日曜午前8時）に出演。8日に決着する自民党総裁選前倒しの是非をめぐって続く動きについて「世の中との温度差、ズレは感じますよね」と、突き放すように述べた。

番組では、総裁選前倒しの意思確認をめぐる最終盤の情勢を伝え、8日に結果が出た後で石破茂首相が取り得る選択肢を予測した。

自民党の動きについて膳場に見解を問われた元毎日新聞記者でジャーナリストの元村有希子・同志社大特別客員教授は、自民党が2日にまとめた参院選総括の内容に触れながら「結びに、解党的出直しとあるが、（自民党の）多くの人が言っているのは『党内一致して』ということ。解党的出直しを持ち出しながら、（実際はそう）思っている人は少ないのではないか」と疑問を呈した。

「国民の多くというか、私は少なくとも、まだやってるの？ という、あきれた気持ちで見ている」とした上で「石破首相は持ち前の鈍感力で（参院選から）40日間辞めないでいるが、一般企業では、社会的に問題を起こしたり赤字に転落した企業での社長が（社長のポストに）座っていたら、社員はモチベーションが下がるのは当たり前」と、続投を続ける石破首相の現在の対応に言及。さらに「社員である国会議員も、元派閥の親分を横目で見ながら、自分が損をしないように動くという…。本当に解党的出直しをしようというなら、若い人たちがきちんと、自民党が国の中でどういう位置づけにあるのか見て、動きださないといけない。そこらへんが、やっぱり伝わっていないというか、分かっていないんだな。という気がします」と、嘆きをまじえて指摘した。

これを受け、膳場は「何か、世の中との温度差、ズレは感じますよね」と応じた。