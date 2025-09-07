¤Ò¤í¤æ¤»á¡¢¡ÈÀä±ï¾õÂÖ¡É¤ÎËÙ¹¾µ®Ê¸»á¤Ë£Ø¤Ç¸ÀµÚ¡Ö¸í²ò¤·¤Æ¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡×
¡Ö2¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×³«Àß¼Ô¤Ç¸µ´ÉÍý¿Í¤Î¡Ö¤Ò¤í¤æ¤¡×¤³¤ÈÀ¾Â¼ÇîÇ·»á¡Ê48¡Ë¤¬7Æü¤Þ¤Ç¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£Àä±ï¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¥Û¥ê¥¨¥â¥ó¤³¤È¼Â¶È²È¤ÎËÙ¹¾µ®Ê¸»á¡Ê52¡Ë¤Ë¸ÀµÚ¤¹¤ë¥Ý¥¹¥È¤ò¤·¤¿¡£
¤Ò¤í¤æ¤»á¤Ï¡¢¸µÊüÁ÷ºî²È¤Ç¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¡×ÂåÉ½¤Îµ¯¶È²ÈÎëÌÚ¤ª¤µ¤à»á¤ÎX¥Ý¥¹¥È¤òÅºÉÕ¡£ÎëÌÚ»á¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¿·YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÎëÌÚ¤ª¤µ¤à¤ËÁ´Éô¥Ï¥Ê¥·¤Þ¤¹!!¡×¤Ç¡ÖËÙ¹¾µ®Ê¸vs¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¡20Ç¯ÌÜ¤Î¿¿¼Â¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÆ°²è¤ÎÁ°ÊÔ¤òÇÛ¿®³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤¬¹ðÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±Æ°²è¤Ï¡¢ÎëÌÚ»á¤ÈËÙ¹¾»á¤ÎÂÐÃÌ¤ä¡¢ºÆ¸½¥É¥é¥Þ¤Ê¤É¤ò¸ò¤¨¡¢05Ç¯¤Ëµ¯¤¤¿¡¢ËÙ¹¾»á¤¬Åö»þ¼ÒÄ¹¤À¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ö¥É¥¢¤Ë¤è¤ë¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷³ô¼èÆÀ¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÇã¼ýÁûÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢º£¤À¤«¤é¤³¤½¸ì¤ì¤ë¿¿¼Â¤Ê¤É¤òÌÀ¤«¤¹¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤Ç¡¢ÎëÌÚ»á¤Ï¡Ö¤¢¤Î»þ²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡©ËÙ¹¾¤µ¤ó¤¬¡¢±£¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¤¹¤Ù¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ò¤í¤æ¤»á¤Ï¡¢ÎëÌÚ»á¤Î¥Ý¥¹¥È¤ò°úÍÑ¤·¤Ä¤Ä¡ÖËÙ¹¾¤µ¤ó¤³¤È¥Û¥ê¥¨¥â¥ó¤Ï¡¢Ë¡¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤òÅ¨¤Ë²ó¤·¤¿¤«¤é¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÇã¼ý¤Ç°ãË¡¤Ê»ö¤ò¤·¤¿¤È¸í²ò¤·¤Æ¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡£¡£¡£¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
ËÙ¹¾»á¤È¤Ò¤í¤æ¤»á¤Ï¤«¤Ä¤Æ¶¦Ãø¤ÎÂÐÃÌËÜ¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤¿¤ÀËÙ¹¾»á¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Î20Ç¯9·î¤ËË¬¤ì¤¿¹Åç¸©¤Îñ»ÒÅ¹¤Ë¤ª¤±¤ë¥Þ¥¹¥¯ÃåÍÑ¤ò¤á¤°¤ëµÄÏÀ¤ò¤á¤°¤ê¡¢¤Ò¤í¤æ¤»á¤Ë¡ÉÀä±ï¾õ¡É¤òÃ¡¤¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿ËÙ¹¾»á¤Ï23Ç¯9·î¡¢¼«¿È¤¬¶¦Æ±¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ëñ»ÒÅ¹¤òX¤ÇPR¤·¤¿ºÝ¡¢Æ±Å¹¤Ë¤Ò¤í¤æ¤»á¤¬¡Ö½Ð¶Ø¡×¤À¤Ê¤É¤È¤âÄÌÃ£¤·¤Æ¤¤¤¿¡£