º´Æ£·ò¡õµÜºêÍ¥¡õÄ®ÅÄ·¼ÂÀ¡õ»ÖÂº½ß¡¢TENBLANK¤¬TGC¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡¡·è¤á¥Ý¡¼¥º¤Ï¡Ö¼«Á³¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡×
TENBLANK
º´Æ£·ò¡¢µÜºêÍ¥¡¢Ä®ÅÄ·¼ÂÀ¡¢»ÖÂº½ß¤¬£¶Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿²»³Ú¤È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Îº×Åµ¡ØÂè41²ó ¥Þ¥¤¥Ê¥Ó Åìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó 2025 AUTUMN/WINTER¡Ù¤Ë¡ÖTENBLANK¡×¤È¤·¤Æ¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¡¢Âç´¿À¼¤òÍá¤Ó¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Ë¤è¤ë°Ï¤ß¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¤â¤È¤â¤È»ÖÂº½ß¤Î½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º´Æ£·ò¡¢µÜºêÍ¥¡¢Ä®ÅÄ·¼ÂÀ¤Î½Ð±é¤Ï¸å¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£µÜºê¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤´ÈÓ¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡£ºòÆü¡¢º´Æ£¤µ¤ó¤È¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤ÎÎý½¬¤ò¤·¤Æ¡¢ÉñÂæÂµ¤Ç¤â£´¿Í¤Ç¤É¤¦¤¹¤ë¤«ÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶ÛÄ¥¤Ï¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×
¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦´é¤ÇÊâ¤¤¤¿¤éÎÉ¤¤¤«Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦º´Æ£¡£¥é¥ó¥¦¥§¥¤¥È¥Ã¥×¤Ç¤Ï£´¿ÍÂ·¤Ã¤Æ¥Ý¡¼¥º¤â·è¤á¤¿¡£¡Ö¤¢¤ì¤ÏÎ®¤ì¤Ç½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡£¼«Á³¤È°î¤ì½Ð¤Æ¡¢¤Þ¤¢TENBLANK¤Ê¤ó¤Ç¡×¤È¸ì¤ê¡¢»ÖÂº¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤È¤Ê¤Ã¤¿µÜºê¤Ë¡Ö½é¤á¤Æ¤Î»þ¤Ï¤³¤ó¤Ê¤ËÆ²¡¹¤È¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¹¤´¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£Ä®ÅÄ¤Ï¥é¥ó¥¦¥§¥¤¸å¤Î±ÇÁü¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¤¤¤´¶¤¸¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¿¡×¤ÈËþÂ¤ÎÍÍ»Ò¡£
¤½¤ó¤ÊTENBLANK¤Ï¡¢10·î11Æü¤Ë¡¢¥É¥é¥Þ¤Î»£±Æ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿²£ÉÍ¡¦¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM¤Ç¡¢£±Æü¸Â¤ê¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£µ¼Ô¤«¤é¡Ö¥Ð¥ó¥É¤Ï¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤âÂçÀÚ¤À¤È»×¤¦¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤¿¤¤¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤¬Èô¤Ö¤È¡¢º´Æ£¤ÈµÜºê¤ÏÀ¼¤òÂ·¤¨¤Æ¡Ö¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¡©¡×¡£Ä®ÅÄ¤È»ÖÂº¤â¼ó¤ò¤«¤·¤²¡Ö¥Ð¥ó¥É¤Ï¥Ý¡¼¥º¤¬ÂçÀÚ¡Ä¡©¡×¤È¥Ï¥Æ¥Ê´é¡£Ä®ÅÄ¤Ï¡ÖÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²æ¡¹º£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¾Ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤¤òÍø¤«¤»¤ë¤È¡¢º´Æ£¤Ï¡Ö¥é¥¤¥Ö¤ÎÎÉ¤µ¤Ï¤½¤Î»þ¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÀ¸¤ÎÀ¼¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë·è¤á¤º¤Ë¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç´¶¤¸¤¿¤â¤Î¤ò¡Ä¡£TENBLANK¤Ê¤ó¤Ç¡×¤È¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Èºî¤ë¥é¥¤¥Ö¶õ´Ö¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¡£