中日の岡田俊哉投手が７日、バンテリンドームで記者会見を開き、今季限りでの現役引退を表明した。

２００９年ドラフト１位で入団した左腕は、プロ通算３５３試合に登板して１９勝２４敗１９セーブ、防御率３・６１をマークした。

１７年にはＷＢＣ日本代表にも選出されたが、同年シーズン序盤に血行障害を患い、治療に専念。２３年には、春季キャンプの練習試合で投球時に転倒し、右大腿骨骨折と診断された。２４年からは育成選手として契約すると、今年４月に支配下復帰。５月４日の広島戦（マツダ）に先発し、３年ぶり１軍登板で４回途中４失点だった。６月１９日のオリックス戦（バンテリンＤ）を最後に、１軍登板から遠ざかっていた。

会見では「たくさんのことを経験できた。（プロ人生は）すごく濃かった」と笑顔を見せた岡田。花束を持って駆け付けた涌井、大野、柳らと笑顔で記念撮影に応じた。

主な一問一答は以下

―決断の時期と理由は

「（引退を決断した）時期は、ここ最近。大腿骨骨折のけがをしてから、ずっとサポートをしていただいていましたし、球団の方に待ってもらっている状態だった。ずっと現役でこだわりたい気持ちはありましたけど、勝負の世界なので。結果が出なかったので、引退という流れになったかなと思います」

―思い出は

「（大腿骨を）骨折して復帰は難しいかなと思ったところから、今年バンテリンドームで復帰登板できたときの歓声は、一生忘れないと思います」

―後悔はあるか、やり切れたか

「結果が出て、活躍できているときも苦しかったですし、ここ数年けがしているときも苦しかったですけど、たくさんのことを経験できたと思っているので、すごく濃かったなと思っています」

―家族に伝えた時は

「最初は妻に言いまして…泣いていましたね。どういう涙かは分からなかったですけれど、たぶん、悔しかったのかな…。僕と同じように、妻も苦しんだ部分はあると思いますし、ずっと支えてくれたので。少しは解放されたかもしれない、安堵（あんど）の涙かもしれないですし…」

―ファンへ

「いつも背中を押してもらっていた。まだまだ頑張っている姿を見せたかったんですけど、自分で決意したこと。残りシーズンも最後まで、悔いのないようにやりたいなと思います」