日産新型「“4人乗り”軽ワゴン」初公開！ 5年ぶり全面刷新でデザイン一新！ クールでアグレッシブなカスタムモデルを新設定！ 新型「ルークス オーテックライン」とは！

クールでアグレッシブなカスタムモデル新設定！

2025年8月22日、日産は新型軽自動車「ルークス」（4代目）を初公開しました。

高い全高にスライドドアを備えた軽スーパーハイトワゴンのルークスが、2020年以来、5年ぶりにフルモデルチェンジ。

ネーミングの由来である「Roomy×Max」というデザインコンセプトはそのままに、全面的な刷新がおこなわれました。

日産「ルークス」多彩なアクセと新カスタムカーも登場

新型ルークスのエクステリアは、ヘッドライト、リアコンビネーションランプ、ドアハンドル、ホイールなどに新たなデザインモチーフである「かどまる四角」を取り入れ、広さや大きさをアピールするとともに、ぬくもり感と遊び心も表現しています。

インテリアは「ブリーズ（そよかぜ）」をデザインコンセプトに掲げ、リビングルームのような心地よい風と光を車内へ取り込み、乗る人全員がリラックスできる居心地よい空間を目指しました。

また、室内長は先代より115mm拡大し、クラストップレベルの2315mmとなりました。これにより、後席のニースペース（ひざ回り空間）もクラストップレベルの795mmを実現。広い車内に4人がゆったりと座れる空間となっています。

さらに、「縁側」や「ハンモック」などをデザインキーワードとし、実際の空間以上の解放感が感じられる工夫を取り入れられました。

そんな新型ルークスには、日産モータースポーツ＆カスタマイズ（NMC）によるオーテックラインというモデルが新たに設定されます。

オーテックラインは、さりげない個性やこだわりをクルマに求めるユーザーに向けた新シリーズであり、2025年8月に発売された「キャラバン」に続いての設定となります。

「クール＆アグレッシブ」を商品コンセプトとする新型ルークス オーテックラインでは、エクステリアに専用15インチアルミホイールやクロムフィニッシュの専用フォグランプフィニッシャー、サイドターンランプ付電動格納式リモコンシルバードアミラーなどを備えました。

また、オーテックラインの専用ロゴプレートおよびエンブレムが車両の前後に装着されます。

インテリアはブラックの専用シートを採用したほか、トリコット（グレージュ）のドアトリムクロスにより、実用的かつ個性的な空間が演出。

シート地にはスタイリッシュな意匠と上質な手触り、そして防水機能も兼ね備えた「フレーザークロス」が用いられており、アクティブなシーンでも水濡れや汚れを気にせずに使用することが可能です。

また、新型ルークスのベースモデルはインテリアカラーがベージュ基調ですが、オーテックラインはブラック基調となっており、シックな室内空間を実現しました。

新型ルークス オーテックラインの価格は現時点では公表されていません。発売は2025年秋の予定です。