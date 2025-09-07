【仮面ライダーゼッツ】『エージェント美浪』やオーコメがTTFCで配信開始！
本日より毎週日曜午前9時よりテレビ朝日系にて放送開始となった『仮面ライダーゼッツ』。TTFCオリジナルのスピンオフミニドラマシリーズ『仮面ライダーゼッツ SISTER'S SUBSTORY エージェント美浪』と、仮面ライダーゼッツ Case1「始まる」オーディオコメンタリー（副音声）バージョンが、東映特撮ファンクラブ（TTFC）にて配信スタート。
＞＞＞『エージェント美浪』場面カットなどをチェック！（写真7点）
『エージェント美浪』は、仮面ライダーゼッツに変身する万津莫（演：今井竜太郎）の妹である万津美浪（演：八木美樹）を主軸に『仮面ライダーゼッツ』テレビシリーズ本編の裏で起こっていた ”とあるミッション” を描いていく連続形式のミニドラマ。
芸能事務所「鶴亀芸能」に所属し、エージェントもとい芸能マネージャーとして活躍する美浪のお仕事（ミッション）に注目だ。
そして、本作のポスタービジュアルも公開。ビジュアルには拳銃を構える美浪、どこか頼りない印象の莫、不敵に笑う謎のナイトメアの姿が！ 莫とナイトメアがどのようにストーリーに関わってくるのか……乞うご期待。
美浪のミッションは「担当芸人を売り出す」こと。その担当芸人「ツトム」を演じるのは、人気お笑いコンビ「カミナリ」の竹内まなぶ。今後の活躍をお見逃しなく。
『仮面ライダーゼッツ SERIES OF SISTERS SUBSTORY エージェント美浪』は、毎週日曜9時30分よりTTFCにて会員見放題配信。
また『仮面ライダーゼッツ』のオーディオコメンタリーが早くもTTFCにて配信。『Case1「始まる」』のオーディオコメンタリーには上堀内佳寿也監督、谷中寿成プロデューサーが出演し、司会進行を湊陽祐プロデューサーが務める。ここでしか聞けない貴重な秘話は必聴だ。
さらに『Case2「爆ぜる」』のオーディオコメンタリーの配信も来週9月14日（日）9時30分に決定。こちらもお楽しみに。
（C）東映特撮ファンクラブ （C）2025 テレビ朝日・ADK EM・東映
＞＞＞『エージェント美浪』場面カットなどをチェック！（写真7点）
『エージェント美浪』は、仮面ライダーゼッツに変身する万津莫（演：今井竜太郎）の妹である万津美浪（演：八木美樹）を主軸に『仮面ライダーゼッツ』テレビシリーズ本編の裏で起こっていた ”とあるミッション” を描いていく連続形式のミニドラマ。
芸能事務所「鶴亀芸能」に所属し、エージェントもとい芸能マネージャーとして活躍する美浪のお仕事（ミッション）に注目だ。
そして、本作のポスタービジュアルも公開。ビジュアルには拳銃を構える美浪、どこか頼りない印象の莫、不敵に笑う謎のナイトメアの姿が！ 莫とナイトメアがどのようにストーリーに関わってくるのか……乞うご期待。
『仮面ライダーゼッツ SERIES OF SISTERS SUBSTORY エージェント美浪』は、毎週日曜9時30分よりTTFCにて会員見放題配信。
また『仮面ライダーゼッツ』のオーディオコメンタリーが早くもTTFCにて配信。『Case1「始まる」』のオーディオコメンタリーには上堀内佳寿也監督、谷中寿成プロデューサーが出演し、司会進行を湊陽祐プロデューサーが務める。ここでしか聞けない貴重な秘話は必聴だ。
さらに『Case2「爆ぜる」』のオーディオコメンタリーの配信も来週9月14日（日）9時30分に決定。こちらもお楽しみに。
（C）東映特撮ファンクラブ （C）2025 テレビ朝日・ADK EM・東映