かつて敦賀城主を務めた戦国武将・大谷吉継をモチーフにしたキャラクターが、福井県敦賀を盛り上げている。

吉継の官職「刑部（ぎょうぶ）」にちなみ「Ｗギョーブ」と呼ばれる２人が登場するイベントなどには、多くの歴史ファンや親子連れらが詰めかける。２人は「吉継が敦賀城主だったことを広く知ってもらい、敦賀を訪れるきっかけにしてもらえれば」と話している。（高山智仁）

２人は「敦賀城主大谷吉継おもてなし武将隊」の「大谷吉継」さんと、ご当地ヒーロー「双蝶（そうちょう）のギョーブ」さん。

大谷吉継さんは、元は関ヶ原古戦場（岐阜県関ヶ原町）で活動する「古戦場おもてなし武将隊 関ヶ原組」の一員だったが、北陸新幹線の敦賀延伸をきっかけに昨年５月、敦賀に「帰還」。白頭巾に赤い甲冑（かっちゅう）で、ステージ演武や武将行列などのイベントに参加する。

一方、双蝶のギョーブさんは２０２１年１１月に敦賀を盛り上げるために誕生したご当地ヒーロー。白頭巾をイメージしたマスクなどのコスチュームは市民の手作りで、ヒーローショーなどを行っている。

吉継は、石田三成との友情に重きを置き、不利と感じながらも、関ヶ原の戦い（１６００年）に西軍として参戦して散った「義の武将」として歴史ファンからの人気が高い。一方、敦賀では「吉継が敦賀城主だったことの知名度は低い」というのが２人の共通した思いだった。大谷吉継さんは「ギョーブさんと話す中で現状に危機感を抱き、敦賀に戻ることにした」という。

手応え感じる

２人は敦賀まつりをはじめとする、敦賀市内外のイベントに出演したり、ＳＮＳで情報発信したりして、吉継と敦賀のつながりをＰＲ。開催数日前にＳＮＳで急きょ告知したイベントに、ファンが１００人以上集まることもあり、双蝶のギョーブさんは「少しずつ知名度がアップしたという手応えもある」と話す。

Ｗギョーブの人気に、市も期待を寄せる。市立博物館では８月２４日まで、吉継の生誕４６０周年を記念し、吉継の業績などを紹介する企画展を行っていたが、同１７日にあった２人のガイドツアーには、通常のギャラリートークの５倍近くにも及ぶ約５０人が参加した。

市立博物館の北村太智学芸員は「Ｗギョーブには、市民にわかりやすく親しみやすい形で吉継の情報を発信してもらえていて、力強い。今後も協力して、吉継の功績と魅力を伝えていきたい」と話す。