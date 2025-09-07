「あんなに快適だったのに」月収18万円・友達ゼロの54歳パート社員、物も人間もお金も削った“ミニマリスト生活”をやめたワケ

「物も人間関係も最小限にすれば、ストレスなく暮らせる」――そんな理想を掲げて実践する人が増えています。必要なものだけに囲まれ、シンプルに生きる心地よさ。しかし、人生には思いもよらない出来事が訪れるものです。今回は、ミニマリストとして自分らしい暮らしを送っていたCさんが直面した“想定外”をご紹介します。

「小さな暮らし」で幸せを満喫する54歳女性

54歳の女性、Cさんはいわゆる「ミニマリスト」。住まいは6畳一間のアパートで、テレビもソファもラグもなく、壁には時計やカレンダーすらかかっていません。あるのは二人掛けのテーブルと椅子、片隅にまとめられた布団だけ。ここで食事をとり、ノートパソコンを開いて映画やYouTubeを観るのが日常です。

洋服も最小限。シーズンごとに黒・グレー・白のベーシックな色の服を3セット用意するだけ。「服を選ぶ手間がないのは本当にラク」とCさんは笑います。現金も持たず、支払いはすべてスマホでキャッシュレス決済。そして、友人関係も整理しました。

かつては多くの友人と連絡を取り合っていましたが、年齢を重ねるごとに価値観が合わなくなり、プライベートで会う相手はいません。それでもCさんは「1人でいるのが心地いい」と語り、孤独を感じることはありませんでした。

こうした小さな暮らしのおかげで、それほど稼がなくても日々は回ります。Cさんは正社員にこだわらず、パートで週5日、1日7時間だけ勤務。残業なしで月収18万円ほどです。

実は、かつて大手企業で正社員として働いていたCさん。仕事に忙殺され、人間関係に苦しんだCさんは、30代後半で会社を辞め、ストレスのない暮らしに舵を切りました。

年収600万円を得ていた頃と比べれば収入は激減しましたが、「質素にしていれば十分暮らせる」といい、当時貯めた貯蓄は本当に必要な時にだけ切り崩し、まだ700万円ほど残っています。

Cさんにとっては、これが最適な暮らし方。「小さく暮らしていけば、この先もなんとかなる」と信じていました。しかし、その考えは大きく揺らぐことになります。

介護に病気…想定外の連続に「とてつもない不安」

最初のきっかけは母の異変でした。父を亡くし一人暮らしをしていた70代半ばの母が、ある日、顔や手足のしびれを訴え救急搬送。検査の結果は脳梗塞。幸い発見は早かったものの、右半身に軽いマヒが残ってしまったのです。

「母は元気で、むしろ私よりしっかりしていると思っていたのに」



Cさんは呆然としました。また、不自由な体で生活をしてもらうのにあたっては、予想以上の出費がかかりました。介護用品の購入、病院や施設までの交通費、日常生活の細々とした費用――母の年金と貯金で賄ってはいるものの、心もとない状況です。

追い打ちをかけるように、Cさん自身の体にも異変が。ある朝、激しい腹痛に襲われ救急搬送。検査の結果は急性胆嚢炎で、すぐに摘出手術が必要と診断されました。

入院・手術費用の大半は高額療養費制度でカバーされましたが、それでも差額ベッド代や入院中の食費、雑費なども合わせ、数十万円単位の出費に。何より、母が要介護、自分も入院という事態に直面したことで、これまで感じたことのない不安に襲われたのです。

退院も1人。家に食料などのストックは一切ありません。待っているのは、冷たいフローリングに薄い布団を敷いただけの寝床。癒しになる雑貨も観葉植物も思い出の写真も何もない部屋。それまで「余計なものがない方がいい」と強く思っていたのに、急に印象が変わったのだといいます。

「何もないって寂しいし、不便だし、ちょっと怖いな……」

モノ・人・お金、極端に削ることのリスク

さまざまな想定外が続いた後、Cさんは、少しずつ暮らしを見直しています。65歳で年金生活に入るまであと10年。その間に貯えを増やそうと、正社員で賞与がある職を探し始めました。

母については要介護認定を受け、介護サービスを最大限に利用。Cさん自身は母の家に同居することで、家賃や光熱費を一本化し、生活費を圧縮するほか、医療費や介護費に備えて、専用の予備費も設定。

さらに、絶っていた人間関係も少しずつ修復中。「たくさんの人間関係はいりませんが、ちょっとした不安を話せる相手が、たった1人いることがすごくありがたい」そう実感しているそうです。

「自分の世界で小さく暮らすあの生活は、すごく心地よかった。メリットはたくさんあります。ただ、健康や周囲の安定があってこそかな。私の場合、変えざるを得ないタイミングが来たんですね。今は母がいますが、そう遠くないうちに一人になる日が来る。その時のために、お金はもちろん心の準備をしておかなければと思います」

どんな暮らしも、自分に合っていれば幸せです。ただし想定外に備える準備を怠ると、突然の病気や介護で生活は一変します。

快適な生活を守るためには、ミニマルであることと、もしもの備えを両立させること――それが、安心して年齢を重ねるための大切なヒントなのかもしれません。