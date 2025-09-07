【新発売】ポテト丸に「のり塩」登場！ひとくち食感でリフレッシュ♡

勉強や家事、仕事の合間にほっとひと息つきたいときにぴったりなおやつ「ポテト丸」。カリッサクッ、そしてホロホロッとほどける独特の食感で人気を集めるシリーズに、待望の新フレーバー「のり塩味」が仲間入りします。2025年9月1日より全国で発売される新商品は、のりの香りとポテトの甘みを絶妙に引き立てる仕上がり。リフレッシュしたい瞬間に、小粋なおやつタイムを楽しんでみませんか？

香り高いのりとポテトの絶妙バランス



新発売の「ポテト丸（のり塩味）」は、瀬戸内の花藻塩を使ったまろやかな塩気に、ふわっと広がるのりの香りが合わさった一品。

ほんのりとしたコンソメ風味もアクセントになり、ポテトの甘みを一層引き立てます。コロコロッとしたひとくちサイズは、気軽にポイッとつまめるのも嬉しいポイントです。

便利な2タイプ展開でシーンに合わせて



「ポテト丸（のり塩味）」は、買い置きにぴったりな6袋入り（108g／税込319円前後）と、持ち歩きやデスク用に便利なカップ入り（55g／税込168円前後）の2種類が登場。

お子様のおやつにはもちろん、大人のちょっとしたリフレッシュにもマッチ。軽快な食感と後を引く味わいで、ついつい手が伸びてしまいそう♪

毎日のリフレッシュに寄り添う新定番♡



カリッと軽快な食感と、のりの香りが広がる「ポテト丸（のり塩味）」は、忙しい日常に小さなご褒美をくれるおやつ。

価格も手に取りやすく、持ち歩きやシェアにも便利なサイズ展開だから、シーンを選ばず楽しめます。

小腹満たしにも気分転換にもぴったりな新定番フレーバーで、毎日のリフレッシュタイムをもっとおいしく彩ってみませんか？