¤½¤Ã¤Á¤¬À¤ÏÃ¤·¤Ê¤µ¤¤¤è¡ª¡Ä78ºÐÉã¤Î²ð¸î¤ò¤á¤°¤êÌ¼2¿Í¤¬Âç·ãÆÍ¡£¸¶°ø¤Ï30Ç¯Á°¤Î±åº¨¡ÒÄ¹½÷850Ëü±ß¡Ó¡Ò¼¡½÷250Ëü±ß¡ÓÂç³ØÈñÍÑ¤Î¡ÖÂç¤­¤¹¤®¤ë³Êº¹¡×

¿Æ¤Î²ð¸î¤òÃ¯¤¬Ã´¤¦¤Î¤«¡½¡½¡£¤è¤¯¤¢¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¹¤¬¡¢»þ¤Ë²áµî¤Î¤ª¶â¤Î»È¤¤Êý¤Þ¤Ç»ý¤Á½Ð¤µ¤ì¡¢·»Äï»ÐËå¤Î¤¢¤¤¤À¤Ç¿¼¹ï¤ÊÂÐÎ©¤òÀ¸¤à¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£78ºÐ¤ÎA¤µ¤ó¤â¤½¤Î°ì¿Í¡£Í×²ð¸îÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢2¿Í¤ÎÌ¼¤Î¤¢¤¤¤À¤Ç»×¤ï¤Ì¡ÈÁè¤¤¤Î²Ð¼ï¡É¤¬É½ÌÌ²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾Ü¤·¤¯¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÆÈµïÊë¤é¤·¤Î78ºÐÃËÀ¡Ö¤¤¤¶¤È¤Ê¤Ã¤¿¤éÌ¼¤ËÌÌÅÝ¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡×
A¤µ¤ó¡Ê78ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë¤Ï¡¢ÃÏÊýÅÔ»Ô¤Ëºß½»¡£Ä¹Ç¯¶Ð¤á¤¢¤²¤¿²ñ¼Ò¤òÄêÇ¯Âà¿¦¤·¡¢ÀÅ¤«¤Ê°ì¿ÍÊë¤é¤·¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿ôÇ¯Á°¤ËºÊ¤òË´¤¯¤·¡¢°ÊÍè¡¢¼«Âð¤Ç¿µ¤Þ¤·¤¯Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢70Âå¸åÈ¾¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÂÎÎÏ¤Î¿ê¤¨¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¤È´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¡£ ¡Ö¤³¤ÎÀè¡¢²ð¸î¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡×¤ÈÉÔ°Â¤¬¶»¤ò¤è¤®¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢A¤µ¤ó¤Ë¤Ï2¿Í¤ÎÌ¼¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤â¼«Âð¤«¤é¼Ö¤Ç30Ê¬·÷Æâ¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¹¤Î´é¤ò¸«¤»¤ËË¬¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ëµ÷Î¥´¶¤Ç¤¹¡£A¤µ¤ó¤Î¿´¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤¶¤È¤Ê¤ì¤ÐÌ¼¤¿¤Á¤¬½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦Ã¸¤¤´üÂÔ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¼¡½÷¤Ïµ¤¤¬Íø¤¯À³Ê¤Ç¡¢»Å»ö¤â½µ3²óÄøÅÙ¤Î¥Ñ¡¼¥È¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿Çã¤¤Êª¤ä¼êÂ³¤¤òÍê¤ó¤Ç¤â²÷¤¯°ú¤¼õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡½¡½¤½¤ó¤Ê°Â¿´´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¿Æ¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¤É¤Ã¤Á¡©Âç³ØÈñÍÑ¤Îº¹¤¬À¸¤ó¤À»ÐËå¤ÎÁè¤¤
²ð¸î¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤Ï¡¢»×¤ï¤Ì·Á¤ÇÅªÃæ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Â¹ø¤ÎÄË¤ß¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÅ¾ÅÝ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤¿A¤µ¤ó¡£ÉÂ±¡¤Ç¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢´ØÀá¤ÎÊÑ·Á¤È¶ÚÎÏ¤ÎÄã²¼¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ë»Ù¾ã¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢Í×²ð¸îÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤È¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬Áý¤¨¤ë¤È»×¤¦¡£°¤¤¤±¤É¡¢Íê¤à¤è¡×¤½¤¦ÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÁÛÁü¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿È¿±þ¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö²ð¸î¤Ï¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤¬Ãæ¿´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤Ù¤¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢»ä¤ÏÃÏ¸µ¤Î¸øÎ©Âç³Ø¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¤ª¶â¤«¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤Ï°ìÅÙÅìµþ¤Ë½Ð¤Æ¡¢»äÎ©Âç³Ø¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢»ÅÁ÷¤ê¤â¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¿¤è¤Í¡©¡¡»¶¡¹¤ª¶â¤â°¦¾ð¤â¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤À¤«¤é¡¢¤³¤³¤Ç²¸ÊÖ¤·¤·¤Ê¤¤ã¡×
A¤µ¤ó¤Ï¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤«¡¢¿ô½½Ç¯Á°¤Î¶µ°éÈñ¤Î¤³¤È¤ò¡¢º£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»ý¤Á½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¤Ï¡½¡½¡£
³Î¤«¤Ë¡¢A¤µ¤óÉ×ÉØ¤ÏÄ¹½÷¤Î¿Ê³Ø¤ËÂç¤¤Ê¤ª¶â¤òÅê¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Âç³Ø4Ç¯´Ö¤Ç¡¢»ÅÁ÷¤ê¤È³ØÈñ½ô¡¹850Ëü±ß¤Û¤É¡£Í½ÁÛ°Ê¾å¤Ë¶âÁ¬ÅªÉéÃ´¤¬Âç¤¤¯¡¢¼¡½÷¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡ÖÄ¹½÷¤ÎÂç³ØÈñÍÑ¤¬ÂçÊÑ¤À¡×¡Ö¤ªÁ°¤ËÆ±¤¸¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆñ¤·¤¤¤Ê¡×¤È¡¢¸ý¤Ë¤·¤¿µ²±¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼¡½÷¤Ï¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÊ¸¶ç¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼¡½÷¤Ï¿Æ¤¬¶µ°éÈñ¤Ç¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¿Ê³ØÀè¤ò¼«Í³¤ËÁª¤Ù¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÃÏ¸µ¤Î¸øÎ©Âç³Ø¤ËÄÌ¤¤¡¢4Ç¯´Ö¤ÎÂç³ØÈñÍÑ¤Ï250Ëü±ßÄøÅÙ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬º£¡¢ÉÔËþ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÉ½¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤ÎÄ¹½÷¤â¡¢ÌÛ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö°ìÂÎ¤¤¤Ä¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤ë¤Î¡©¡¡Åìµþ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¿Æ¡£»ä¤À¤Ã¤ÆÃÏ¸µ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¤½¤¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤½¤Î¤³¤È¤Ç»ä¤ËÁ´Éô²¡¤·¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ï¶Ú°ã¤¤¤è¡£»ä¤Ï»Å»ö¤â¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇË»¤·¤¤¤Ã¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤Ç¤·¤ç¡×
¤³¤¦¤·¤Æ¡¢²ð¸î¤ò¤á¤°¤ë²¡¤·ÉÕ¤±¹ç¤¤¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
»ÐËå¤ÎÉÔ¸øÊ¿´¶¤¬¡¢»þ´Ö¤ò·Ð¤ÆÇúÈ¯¤·¤¿¥ï¥±
A¤µ¤ó¤Ï¤¦¤Ê¤À¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Ç¤ÏÌ¼¤¿¤Á¤Ë¸øÊ¿¤Ë°¦¾ð¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¼¡½÷¤Ï¡ÖÉÔ¸øÊ¿¤À¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¤º¤Ã¤ÈÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼ÂºÝ¡¢¶µ°éÈñ¤ä½»Âð¹ØÆþ±ç½õ¤Ê¤É¡¢¥é¥¤¥Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë»Ù½Ð¤ÎÂç¾®¤Ï¡¢·»Äï»ÐËå´Ö¤ÇÉÒ´¶¤ËÈæ³Ó¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¿Æ¤Ë°µ¤¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¡Ö»ä¤Ï¤Ê¤¤¤¬¤·¤í¤Ë¤µ¤ì¤¿¡×¡Ö»Ð¤Ð¤«¤êÍ¥¶ø¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¾ð¤¬Ä¹¤¯»Ä¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î´¶¾ð¤Ï¡¢¿Æ¤¬¼å¤Ã¤¿¤È¤¤äÁêÂ³¤Î¾ìÌÌ¤Ç°ìµ¤¤ËÉ½ÌÌ²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¿Æ¤Î²ð¸î¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢²¡¤·ÉÕ¤±¹ç¤¤¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖÌ¼¤ËÌÌÅÝ¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¦¡×¤È¤¤¤¦Á°Äó¤À¤Ã¤¿A¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢²ð¸îÊÝ¸±¤ò»È¤¤¡¢Ë¬Ìä²ð¸î¤ä¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤É¡¢ÀìÌç¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²¤¬Á´ÌÌÅª¤Ë²ð¸î¤òÃ´¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¥×¥í¤Î»Ù±ç¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ËÜ¿Í¤â»Ò¤É¤â¤âÌµÍý¤Î¤Ê¤¤·Á¤ÇÀ¸³è¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»ÜÀß¤Ø¤ÎÆþµï¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÈñÍÑ¤Ï¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÖÃ¯¤¬¤É¤ÎÄøÅÙÉéÃ´¤¹¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦Áè¤¤¤òÈò¤±¤é¤ì¤ëÅÀ¤Ç¤Ï¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¾Íè¤ÎÁêÂ³¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤â°ì¤Ä¤Î²ò·èºö¤Ç¤¹¡£ ¤â¤·¤É¤Á¤é¤«¤Î»Ò¤¬²ð¸î¤ÎÉéÃ´¤òÂ¿¤¯Ã´¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÊ¬¤ò°ä¸À½ñ¤ÇÂ¿¤á¤Ë»Ä¤¹¤è¤¦ÌÀµ¤·¤Æ¤ª¤¯ÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
´óÍ¿Ê¬¤È¤·¤ÆË¡Åª¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¿Æ¼«¿È¤¬°Õ»×¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
A¤µ¤ó¤Î·èÃÇ
ºÇ½ªÅª¤Ë¡¢A¤µ¤ó¤Ï»ý¤Á²È¤ò´Þ¤àºâ»º¤òÂ¿¤á¤Ë¼¡½÷¤Ë°ä¤¹¤³¤È¤òÌóÂ«¡£ÊÛ¸î»Î¤Ë°ÍÍê¤·Àµ¼°¤Ë½ñÌÌ¤È¤·¤Æ»Ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤È¶¦¤Ë¡¢²þ¤á¤Æ¿Ê³Ø¤ÎºÝ¤ËËÜÅö¤Î´õË¾¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¢ÉÔËþ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÏÍ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¼¡½÷¤Ï¡¢Ì©¤«¤ËÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿ÉÔËþ¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¸µ¡¹ÌÌÅÝ¸«¤¬¤¤¤¤¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢A¤µ¤ó¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤òÁ°¸þ¤¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹½÷¤â¡ÖËå¤ÎÉÔËþ¤Ï¡¢¤è¤¯¹Í¤¨¤¿¤éÅöÁ³¤Î¤³¤È¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¡£ÅÚÆü¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ê¤é¤È¡¢²ÄÇ½¤ÊÈÏ°Ï¤ÇA¤µ¤ó¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡£
¤ª¶â¤Ï¡¢²ÈÂ²¤ò¤Ä¤Ê¤°¤³¤È¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢°ú¤Îö¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£A¤µ¤ó¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï´Ý¤¯Ç¼¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ä¹½÷¤¬Ç¼ÆÀ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¹üÆù¤ÎÁè¤¤¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤â¡£ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤ª¶â¤ò¤É¤¦»È¤¦¤«¡×¤È¡Ö°¦¾ð¤ò¤É¤¦ÅÁ¤¨¤ë¤«¡×¡£¤½¤Î2¤Ä¤òÂÕ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¡¢¸å²ù¤·¤Ê¤¤Ï·¸å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£