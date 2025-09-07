【万博速報】9月6日(土)は一般来場者数が""初""の20万人で≪開幕以来最多≫を更新　1ヵ月の混雑予想で土曜はすべて「大変混雑」の見込み　閉幕日まで残り36日

開幕から148日目となった大阪・関西万博。



きょう9月7日も午前9時前から会場東ゲートの前には入場を待つ人たちの列が形成されていました。博覧会協会によりますと、7日の会場内の混雑は「混雑」の予想だということです。



■9月最初の土曜日の一般来場者数は初の約20万人 開幕以来最多を更新



午前9時半ごろに発表された速報値によりますと、きのう9月6日(土)の万博の来場者数は「開幕以来最多」となる21.9万人（速報値）でした。関係者パスで入場した人は1.9万人で、これを除いた一般の来場者数も開幕以来初めて20万人に達しました。





これまで最も一般来場者が多かったのは「夏パス」終了間際で18.7万が来場した8月30日(土)でしたが、9月最初の土曜であるきのうはこれを超え、開幕以来最多の来場者数となりました。また、関係者を含む総来場者数の累計は2025万人を突破しています。■万博終了まであと36日…この先1ヵ月土曜はすべて「大変混雑」9/8〜10/4は混雑「平常」予想の日なし10月13日の閉幕日が迫ってきた大阪・関西万博。この先は土日を中心に、「大変混雑」する予想が目立っています。▼大変混雑：12（金）、13（土）、14（日）、20（土）、21（日）、22（月）、27（土）、10月4（土）▼混雑：9月7（日）、11（木）、15（月）、19（金）、23（火）、26（金）、28（日）、10月3（金）▼やや混雑：9月8（月）、9（火）、10（水）、16（火）、17（水）、18（木）、24（水）、25（木）、29（月）、30（火）、10月1（水）、2（木）▼平常：なしこの先1ヵ月の土曜日はすべて「大変混雑」の予想となっています。