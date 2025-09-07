¡Ú¥Ð¥ì¡¼À¤³¦Áª¼ê¸¢¡ÛÆüËÜ¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¤È3°Ì·èÄêÀï¡¡15Ç¯¤Ö¤ê¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤ØºÇ¸å¤ÎÀï¤¤¡¡·è¾¡¤Ï¥È¥ë¥³¡Ý¥¤¥¿¥ê¥¢
¡þ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë½÷»Ò À¤³¦Áª¼ê¸¢(8·î22Æü¡Á9·î7Æü¡¢¥¿¥¤)
¥Ù¥¹¥È4¤¬½Ð¤½¤í¤Ã¤¿À¤³¦Áª¼ê¸¢¡£½à·è¾¡¤Î2»î¹ç¤¬¡¢6Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¡ÊFIVB¥é¥ó¥¯5°Ì¡Ë¤Ï¥È¥ë¥³¡ÊÆ±4°Ì¡Ë¤È¤ÎÂÐÀï¡£Âè1¥»¥Ã¥È¤Ç¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÀÐÀî¿¿Í¤Áª¼ê¤¬¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¤Î6ÆÀÅÀ¡¢ÅçÂ¼½ÕÀ¤Áª¼ê¤¬2¤Ä¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤òµó¤²¤ë¤Ê¤É¤ÇÆüËÜ¤¬Àè¼è¡£¤·¤«¤·Âè2¥»¥Ã¥È°Ê¹ß¤Ï¡¢¥È¥ë¥³¤Ë¼çÆ³¸¢¤ò°®¤é¤ì¤ëÅ¸³«¡£ÆüËÜ¤ÏÏÂÅÄÍ³µª»ÒÁª¼ê¤¬¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¤Î22ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤ë³èÌö¤ò¸«¤»¤ë¤â¡¢¥È¥ë¥³¤Î¥¨¡¼¥¹¡¢¥á¥ê¥Ã¥µ¡¦¥Ð¥ë¥¬¥¹Áª¼ê¤Ë28ÆÀÅÀ¤òµö¤·¡¢1¡Ý3¡Ê25¡Ý16¡¢17¡Ý25¡¢18¡Ý25¡¢25¡Ý27¡Ë¤ÇÇÔÀï¡£ÆüËÜ¤Ï¤³¤ÎÂç²ñ47Ç¯¤Ö¤ê¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î½à·è¾¡¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡ÊÆ±1°Ì¡Ë¤¬¥Ö¥é¥¸¥ë¡ÊÆ±2°Ì¡Ë¤Ë3¡Ý2¡Ê22¡Ý25¡¢25¡Ý22¡¢28¡Ý30¡¢25¡Ý22¡¢15¡Ý13¡Ë¤Ç¾¡Íø¡£·è¾¡¤Ï¥È¥ë¥³¡Ý¥¤¥¿¥ê¥¢¡£ÆüËÜ¤Ï15Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥á¥À¥ë¤ò¤«¤±¤Æ¡¢3°Ì·èÄêÀï¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú1²óÀï¡Û
¡þ8·î29Æü
¥ª¥é¥ó¥À 3-2 ¥»¥ë¥Ó¥¢
ÆüËÜ 3-0 ¥¿¥¤
¡þ8·î30Æü
¥¤¥¿¥ê¥¢ 3-0 ¥É¥¤¥Ä
¥Ý¡¼¥é¥ó¥É 3-2 ¥Ù¥ë¥®¡¼
¡þ8·î31Æü
¥Ö¥é¥¸¥ë 3-1 ¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ
¥Õ¥é¥ó¥¹ 3-1 Ãæ¹ñ
¡þ9·î1Æü
¥¢¥á¥ê¥« 3-0 ¥«¥Ê¥À
¥È¥ë¥³ 3-0 ¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢
¡Ú½à¡¹·è¾¡¡Û
¡þ9·î3Æü
ÆüËÜ 3-2 ¥ª¥é¥ó¥À
¥¤¥¿¥ê¥¢ 3-0 ¥Ý¡¼¥é¥ó¥É
¡þ9·î4Æü
¥Ö¥é¥¸¥ë 3-0 ¥Õ¥é¥ó¥¹
¥È¥ë¥³ 3-1 ¥¢¥á¥ê¥«
¡Ú½à·è¾¡¡Û
¡þ9·î6Æü
¥È¥ë¥³ 3-1 ÆüËÜ
¥¤¥¿¥ê¥¢ 3-2 ¥Ö¥é¥¸¥ë
¡Ú3°Ì·èÄêÀï¡Û
¡þ9·î7Æü
ÆüËÜ - ¥Ö¥é¥¸¥ë
¡þ9·î7Æü
¥È¥ë¥³ - ¥¤¥¿¥ê¥¢