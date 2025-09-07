俳優の小沢仁志が自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「笑う小沢と怒れる仁志」に白竜を招き、「不仲説」ついて話し合った。

小沢がバーのマスターにふんし、白竜が来店するという形式で始まった。小沢は「先輩、来てくれると思わなかったんで、ありがとうございます」と礼を述べ、「中野英雄が悪いんですけど、業界でおれと白竜さんの不仲説がすごくあるじゃないですか」と俳優の中野英雄の名前をあげ、不仲説について切り出した。白竜は「はっはははは！」と声を出して笑い、映画とは違った和やかな雰囲気に包まれた。

小沢は「竹内力ともあって。このあいだも『龍が如く０』のプロモーションがあってヒデと力と３人でやって。いきなり『知らないよ、この２人集めちゃって』って言うの、ヒデが」と中野が小沢と竹内“不仲説”をほのめかしたという。白竜は「あいつ、そういうの好きだよね」と応じ、小沢も「好き」と重ねた。

白竜は人気シリーズ「首領への道」撮影時のエピソードをあげ、「英雄はおれと清水健太郎が『仲が悪い』って」と主演を務めた清水と自身の“不仲説”を中野が広めようとしたと語った。

小沢は「『ダウンダウンＤＸ』に出るときも『白竜さんいますけど大丈夫ですか』って心配された。英雄はまあまあ言いますからね」とバラエティー番組で共演するときもスタッフから白竜との“不仲”を懸念されたことを笑みを浮かべて話した。

白竜は「おれはあいつに言ってやったのよ」と中野とのエピソードを披露。役所広司が主演した映画「すばらしき世界」で中野英雄の息子で俳優の仲野太賀、白竜も共演した。白竜は西川美和監督が太賀を「すごくいい」とほめていたことを中野に伝えるために電話したそうで、「英雄、トンビが鷹を生んだな」と言ったところ、中野は「おれがトンビですか？」と返し、白竜は「当たり前だ」とツッコんだことを懐かしそうに語った。