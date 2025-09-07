ËÜÅÄ¼ÓÍè¡¢¥Ñ¥ó¥Ä¥ë¥Ã¥¯¤Ç¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤Û¤Ã¤½¤êÂ¤Ë¡ÖµÓ¤Û¤Ã¤½¡ª¡×¶Ã¤¤ÎÀ¼¡¡¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Çµ±¤¯âÁ¤·¤¤¾Ð´é¤Ë¡Ö¼ÓÍè¤Á¤ã¤ó²Ä°¦¤¤¤Ê¡Á¡×¡Ö¤Û¤Þ¤«¤ï¤¤¤¤¡×
¡¡ËÜÅÄ¿¿ô¥¡¦Ë¾·ë¤ò»Ð¤Ë»ý¤ÄËÜÅÄ3»ÐËå¤ÎËö¤Ã»Ò¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥â¥Ç¥ë¤ÎËÜÅÄ¼ÓÍè¤¬9·î6Æü¡¢ºë¶Ì¡¦¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØÂè41²ó ¥Þ¥¤¥Ê¥Ó Åìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó 2025 AUTUMN/WINTER¡Ù¡Ê°Ê²¼¡ØTGC¡Ù¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥Ñ¥ó¥Ä¥ë¥Ã¥¯¤Ç¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤Û¤Ã¤½¤êÂ¤Ë¡ÖµÓ¤Û¤Ã¤½¡ª¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛËÜÅÄ¼ÓÍè¡¢¶Ã¤¤Î¡È¤Û¤Ã¤½¤êÂ¡É
¡¡¡Ö2nd FASHION SHOW STAGE¡×¤Î¡Ömoment+¡×¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ËÜÅÄ¤Ï¡¢¼ó¸µ¤Ë¥Õ¥¡¡¼¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥¥ã¥á¥ë¥«¥é¡¼¥³¡¼¥È¤Ë¡¢¥¿¥¤¥È¤Ê¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òïèÊâ¡£¥é¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ó¤ò¤Ä¤±¤¿²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ç¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÀèÃ¼¤ËÃ©¤êÃå¤¯¤È´ÑµÒ¤ËâÁ¤·¤¤¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡ÖµÓ¤Û¤Ã¤½¡ª¡×¶Ã¤¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡¤³¤Î»Ñ¤Ë¥Í¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡ÖËÜÅÄ¼ÓÍè¤Á¤ã¤ó²Ä°¦¤¤¤Ê¡Á¡×¡Ö¤Û¤Þ¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤Ê¤É´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¤Ç¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤Û¤Ã¤½¤êµÓ¤Ë¡ÖµÓ¤Û¤Ã¤½¡ª¡×¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ËÜÅÄ¤Ï2007Ç¯4·î4ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢µþÅÔÉÜ½Ð¿È¡£¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¤Û¤«¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£»Ð¤Ï¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤ÎËÜÅÄ¿¿ô¥¤ÈÇÐÍ¥¤ÎËÜÅÄË¾·ë¡£
¡¡TGC¤Ï¡¢¡Ö⽇ËÜ¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤òÀ¤³¦¤Ø¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë2005Ç¯8⽉¤«¤éÇ¯2²ó³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë»Ë¾åºÇ⼤µé¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¡£º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖBEYOND TOGETHER¡×¤Ç¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£MC¤ÏEXIT¤ÈÏÉ¸«ÎèÆà¡£Ãæ¾ò¤¢¤ä¤ß¤äÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶¡¢»°µÈºÌ²Ö¤Û¤«¡¢¥é¥¤¥Ö¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆILLIT¡¢FRUITS ZIPPER¡¢ME:I¤Ê¤É¤â½Ð±é¤¹¤ë¡£
