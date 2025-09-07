¡Ø¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡Ù¾×·â¤ÎÏ¢Â³¤Ç¥Õ¥¡¥óÆ°ÍÉ¡¡¥¼¥ó¥«¥¤¥¶¡¼¥Ö¥é¥Ã¥¯¤¬ÅÐ¾ì¡¡Îµµ·¤¬Âà¾ì¡¡ºû¿¹Íµµ®¤¬¡Ø¥¼¥ó¥«¥¤¥¸¥ã¡¼¡Ù°ÊÍè¤Î»²Àï
¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¡Ø¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË Á°9¡§30¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ËÂè29ÏÃ¡Ö¶Ë¤ß¤Î¤â¤Æ¤Ê¤·¡ªÎµµ·¤ÏËÜµ¤¥Þ¥¸¡×¤¬7Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ú¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡ÛÂè29ÏÃ¡Ö¶Ë¤ß¤Î¤â¤Æ¤Ê¤·¡ªÎµµ·¤ÏËÜµ¤¡ª¡×Í½¹ð
¡¡Îµµ·¡Ê¿ÀÅÄÀ»»Ê¡Ë¤¬¡¢¥Æ¥¬¥½¡¼¥É¤Î¤³¤È¤Ç»×¤¤Çº¤ß¡¢¿´¤³¤³¤Ë¤¢¤é¤º¤Ê¾õÂÖ¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¡¢¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¥Î¡¼¥ï¥ó¤¬³¹¤Ë¸½¤ì¤¿¡ªËÊ¡ÊÅßÌî¿´±û¡Ë¤¿¤Á¤Ï¡¢Îµµ·È´¤¤Ç¡È¤ª¡¦¤â¡¦¤Æ¡¦¤Ê¡¦¤·¥¬¥Á¥ó¥³¥Ð¥È¥ë¡É¤ËÄ©¤à¤¬¡¢¤ä¤¬¤ÆÂç¥Ô¥ó¥Á¤Ë¡Ä¡£¤½¤³¤Ø¡¢¤¢¤ë·è°Õ¤òËÜµ¤¤Ç¸Ç¤á¤¿Îµµ·¤¬¸½¤ì¤Æ¡Ä!?
¡¡°ìÊý¤ÇÎ¦²¦¡ÊÎëÌÚ½¨æû¡Ë¤È¿¿Çò¡ÊÌÚÂ¼³¡´õ¡Ë¤Ï¡¢»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤¿Îè¡ÊÇÏ¾ìÎÉÇÏ¡Ë¤ÈºÆ²ñ¤·¡Ä¡£
¡¡¤³¤Î²ó¤Ç¡¢Îè¤Ï¥Æ¥¬¥½¡¼¥É¤Ê¤·¤Ç¥Þ¥¸¥ì¥Ã¥É¤Ë¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¤·¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢¥¼¥ó¥«¥¤¥¶¡¼¤Ë¤â¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¡£¤µ¤é¤Ë¥¼¥ó¥«¥¤¥¶¡¼¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢ÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÆæ¤ÎÂ¿¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤ËÎµµ·¤ÏËÊ¤Ë·èÆ®¤ò¿½¤·¹þ¤ó¤À¡£Á±Àïµõ¤·¤¯Îµµ·¤ÏÇÔ¤ì¡¢¥´¥¸¥å¥¦¥Æ¥£¥é¥Î¤Î¥ê¥ó¥°¤Ï¤É¤³¤«¤Ø¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«¤ÎÎµµ·Âà¾ì¤Ê¤Î¡©¡×¡ÖÎµµ·¹Ô¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Þ¤Þ¡¢Âè30ÏÃ¡Ö¹âµ®²øÎÏ¡ª¿·¤¿¤Ê¥Æ¥£¥é¥Î¤Ï²¦»ÒÍÍ¡×¤ÎÍ½¹ð¤¬¡£¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Îµµ·¤Î»ØÎØ¤ò¼ê¤Ë¤·¡¢ÆóÂåÌÜ¥´¥¸¥å¥¦¥Æ¥£¥é¥Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«¾Î¡È¹ÈÃãÏÇÀ±¡É¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥×¥ê¥ó¥¹¡¦¥¢¥Ã¥µ¥à¡Êºû¿¹Íµµ®¡Ë¤À¤Ã¤¿!?¤½¤ì¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¤¿¤Á¤Ï¡¢¥¢¥Ã¥µ¥à¤¬µ¯¤³¤¹¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä!?¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ç¡¢Ìß¤Ä¤¥Î¡¼¥ï¥ó¤¬ÃÏ¹ö¤ÎÌß¤Ä¤Âç²ñ¤ò»Ï¤á¤¿¡ªÁ´ÎÏ¤Ç¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¥Ð¥È¥ë¤ËÄ©¤ß¡¢ºÇ¹â¤ÎÌß¤ò¤Ä¤³¤¦¤È¤¹¤ëËÊ¡ÊÅßÌî¿´±û¡Ë¤Ë¡¢¥¢¥Ã¥µ¥à¤Ï¡Ä!?
¡¡ºû¿¹¤È¤¤¤¨¤Ð¡Øµ¡³¦ÀïÂâ¥¼¥ó¥«¥¤¥¸¥ã¡¼¡Ù¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¤Ç¤Ç¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¬¥ª¡¼¥ó¤ò±é¤¸¤¿¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Öºû¿¹¤¯¤ó¤¤¤¿¤è¤Í¡©¡×¡Öºû¿¹¤¯¤ó¡¢²¦»ÒÍÍ¥¥ã¥é¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
