【来週のあんぱん あらすじ】嵩、手嶌からの提案とは 「アンパンマン」日の目を見ることに
【モデルプレス＝2025/09/07】女優の今田美桜が主演を務める連続テレビ小説「あんぱん」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第24週「あんぱんまん誕生」が、9月8日から12日にわたり放送される。
【写真】今田美桜＆北村匠海、夫婦役で密着
朝ドラ第112作目となる本作は、「アンパンマン」を生み出したやなせたかしと小松暢の夫婦がモデル。何者でもなかった2人があらゆる荒波を乗り越え、“逆転しない正義”を体現した「アンパンマン」にたどり着くまでの人生を、激動の時代を生きた波乱万丈の物語として大胆に再構成。登場人物名や団体名などは一部改称して、フィクションとして描く。
主人公・朝田のぶを今田、後にのぶの夫となる柳井嵩を北村匠海が演じる。
再び“おじさんアンパンマン”を描き始めた嵩（北村匠海）。手嶌治虫（眞栄田郷敦）の映画のキャラクターデザインの納期が迫る中、作業が一息ついた嵩は、のぶ（今田美桜）に頼みがあるという手嶌を連れてくる。手嶌は嵩の力を借りたいのだと言う。
その夜、のぶはひとりおじさんのアンパンマンの絵に話しかける。「いつの日か…飛べ」。半年後、映画『千夜一夜物語』は大ヒットとなる。手嶌は大ヒットのお礼にと、嵩にある提案をして…。そして『アンパンマン』も、ようやく日の目を見ることになる。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】今田美桜＆北村匠海、夫婦役で密着
◆今田美桜主演朝ドラ「あんぱん」
朝ドラ第112作目となる本作は、「アンパンマン」を生み出したやなせたかしと小松暢の夫婦がモデル。何者でもなかった2人があらゆる荒波を乗り越え、“逆転しない正義”を体現した「アンパンマン」にたどり着くまでの人生を、激動の時代を生きた波乱万丈の物語として大胆に再構成。登場人物名や団体名などは一部改称して、フィクションとして描く。
◆「あんぱん」第24週／9月8日（月）〜12日（金）放送
再び“おじさんアンパンマン”を描き始めた嵩（北村匠海）。手嶌治虫（眞栄田郷敦）の映画のキャラクターデザインの納期が迫る中、作業が一息ついた嵩は、のぶ（今田美桜）に頼みがあるという手嶌を連れてくる。手嶌は嵩の力を借りたいのだと言う。
その夜、のぶはひとりおじさんのアンパンマンの絵に話しかける。「いつの日か…飛べ」。半年後、映画『千夜一夜物語』は大ヒットとなる。手嶌は大ヒットのお礼にと、嵩にある提案をして…。そして『アンパンマン』も、ようやく日の目を見ることになる。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】