¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹µÈÅÄÀµ¾°¡¢¥á¥¸¥ã¡¼½é¤Î£±ÈÖ¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç½Ð¾ì£±£´»î¹ç¤Ö¤êÅ¬»þÂÇ¤ÇÂÇÅÀ
¢¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¡¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡½¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ê£¶Æü¡¢ÊÆ¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡á¥Á¥§¡¼¥¹¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡Ë
¡¡¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÎµÈÅÄÀµ¾°³°Ìî¼ê¤¬£¶Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£·Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ë¡Ö£±ÈÖ¡¦£Ä£È¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¡¢½Ð¾ì£±£´»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÂÇÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡£²²óÎ¢¤Ë£³ÅÀ¤òÀè¼è¤µ¤ì¤¿Ä¾¸å¤Î£³²óÉ½£²»àÆóÎÝ¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè£²ÂÇÀÊ¡£¥«¥¦¥ó¥È£²¡½£²¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢³°³Ñ¤Ø¤Î¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤òµÕ¤é¤ï¤º¤ËÂÇ¤ÁÊÖ¤·¡¢Í··â¤ÎÆ¬¾å¤ò±Û¤¹ÃæÁ°ÂÇ¡£ÆóÎÝÁö¼Ô¤Î¥¤¡¼¥È¥ó¤¬À¸´Ô¤·¡¢£±ÅÀ¤òÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡Àè·î£±£¶Æü¤Î¥Þ¡¼¥ê¥ó¥ºÀï°ÊÍè¡¢½Ð¾ì£±£´»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÂÇÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Áê¼êÀèÈ¯¤¬º¸ÏÓ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢£²»î¹çÏ¢Â³¤Ç·ç¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿µÈÅÄ¡£º£µ¨¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç£³ÈÖ£±»î¹ç¡¢£´ÈÖ£³»î¹ç¡¢£µÈÖ£±£µ»î¹ç¡¢£¶ÈÖ£¸»î¹ç¡¢£·ÈÖ£µ»î¹ç¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¸å½é¤á¤Æ£±ÈÖ¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤¿¡£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹»þÂå¤ò´Þ¤á¤Æ¤â£±£¹Ç¯£¹·î£²£¹Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¡Êµþ¥»¥é¥É¡¼¥à¡Ë°ÊÍè¡¢£¶Ç¯¤Ö¤ê¤À¡£¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤Î·Ð¸³¤Î¤Ê¤¤ÂÇ½ç¤Ï£¸ÈÖ¤È£¹ÈÖ¤Î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Î£±ÈÖ¤ÏÁ°È¾Àï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î»î¹ç¤Ç¥Ç¥å¥é¥ó¤¬ºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¸åÈ¾Àï¤Ï£²£±ºÐ³°Ìî¼ê¤Ç£¶·î¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢£²Æü¡ÊÆ±£³Æü¡Ë¤Î»î¹ç¤Çº¸ÏÆÊ¢¤òÄË¤á¤ÆÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥È¡Ê£É£Ì¡ËÆþ¤ê¤·¤ÆÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼£³Ç¯ÌÜ¤ÎµÈÅÄ¤Ï¡¢ºòÇ¯¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤Ë¼õ¤±¤¿±¦¸ª¼ê½Ñ¤Î±Æ¶Á¤Çº£µ¨¤Ï½ÐÃÙ¤ì¡¢¤³¤Î»î¹ç¤ÎÁ°¤Þ¤Ç£³£¶»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ç£²ËÜÎÝÂÇ¡¢£±£³ÂÇÅÀ¡¢ÂÇÎ¨£²³ä£´Ê¬£²ÎÒ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¿Ê½Ð¤Ø¸þ¤±¤ÆÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤Àï¤¤¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£