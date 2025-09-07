混ぜて焼くだけ！週末ブランチにサクサクおいしい「プレーンスコーン」
週末ブランチに手作りスコーン
時間がある週末は、朝から手作りスコーンはいかが？少ない材料で作れて発酵も必要ないスコーンは週末ブランチにぴったり。子どもと一緒に作るのもおすすめです。プレーンタイプのスコーンに手作りクリーム＆ジャムを添えるだけで、おしゃれなブランチの完成です。
混ぜて焼くだけ！プレーンスコーン
生地を作る
薄力粉とベーキングパウダー、砂糖、角切りにしたバターを混ぜます。
折りたたむ
生地を2〜3回折りたたみます。
カットしてオーブンに
お好みのサイズに切って、予熱したオーブンに入れます。
完成
200度で15分焼けばできあがり！
おともにはクリーム＆ジャムを
スコーンのおともには手作りクリーム＆ジャムがおすすめ。オーブンレンジをお持ちの方は、先にレンジでクリームやジャムを作っておくと、焼きたてスコーンに添えて食べられます。
クリームチーズでクロテッドクリーム
レンジでカスタード
レンジでジャム
週末ブランチに楽しめるスコーンをご紹介しました。おいしそうですね。ぜひ作ってみてください。（TEXT：若子みな美）