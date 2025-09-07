混ぜて焼くだけ！週末ブランチにサクサクおいしい「プレーンスコーン」

週末ブランチに手作りスコーン

時間がある週末は、朝から手作りスコーンはいかが？少ない材料で作れて発酵も必要ないスコーンは週末ブランチにぴったり。子どもと一緒に作るのもおすすめです。プレーンタイプのスコーンに手作りクリーム＆ジャムを添えるだけで、おしゃれなブランチの完成です。

混ぜて焼くだけ！プレーンスコーン

生地を作る

薄力粉とベーキングパウダー、砂糖、角切りにしたバターを混ぜます。





折りたたむ

生地を2〜3回折りたたみます。





カットしてオーブンに

お好みのサイズに切って、予熱したオーブンに入れます。





完成

200度で15分焼けばできあがり！





おともにはクリーム＆ジャムを

スコーンのおともには手作りクリーム＆ジャムがおすすめ。オーブンレンジをお持ちの方は、先にレンジでクリームやジャムを作っておくと、焼きたてスコーンに添えて食べられます。

クリームチーズでクロテッドクリーム

レンジでカスタード

レンジでジャム





週末ブランチに楽しめるスコーンをご紹介しました。おいしそうですね。ぜひ作ってみてください。（TEXT：若子みな美）