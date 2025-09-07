

イメージ（写真：KAZUMI / PIXTA）

NHK大河ドラマ「べらぼう」では、江戸のメディア王・蔦屋重三郎（つたや・じゅうざぶろう）を中心にして江戸時代中期に活躍した人物や、蔦重が手がけた出版物にスポットライトがあたっている。連載「江戸のプロデューサー蔦屋重三郎と町人文化の担い手たち」の第36回は、松平定信の政策と処罰された江戸のクリエーターたちについて解説する。

著者フォローをすると、連載の新しい記事が公開されたときにお知らせメールが届きます。

良くも悪くも実行力あふれる松平定信

どうも思っていたのと違うと、庶民の間では不満がかなり溜まっていたらしい。11代将軍の徳川家斉が老中首座に据えた、松平定信による政策のことだ。

御三卿の一つ「田安家」に生まれた定信は、幼少期から聡明で、8代将軍・吉宗の孫とあって将来を期待されていた。田沼意次と一橋治済の働きかけによって、白河藩に養子に出されてしまい、栄達の道は絶たれたかに見えたが、白河藩の3代藩主として確かな結果を残す。定信の政策が功を奏して、天明の大飢饉において、白河藩では一人も餓死者を出さなかったのだ。

米価が全国的に高騰し続けて「打ちこわし」が起こるようになったことで、田沼派の重臣たちも罷免。「定信なら何とかしてくれるのではないか」という期待を背負って、天明7（1787）年、老中に就任することになった。30歳という若さで、すぐさま老中のトップである老中首座に据えられたことからも、周囲の期待がうかがえる。

定信は老中となると、賄賂が横行した田沼意次による商業主義政策を見直すべく、緊縮財政と風紀取り締まりによって、幕府の財政を立て直そうとした。都市で働く者を農村に帰す「帰農令」を発して農業人口を確保しながら、飢饉対策として1万石につき50石の米を大名に蓄えさせる「囲米」の実施などを行っている。

また、貯蔵米の購入や保管を担う「町会所」を設置。この町会所から窮民に対して救済手当を支給したり、困窮した地主への貸与を行ったりすることで、有事の際に混乱に至らぬように備えた。この町会所が貯蔵米の売買による米価の調節も担うことになった。

備えあれば憂いなし。定信の政策によって、天保期に飢饉が起きたときには、江戸で大規模な打ちこわしが行われることはなかったという。

持ち前の実行力で、打ちこわしの予防体制を構築した定信。だが、その一方で、ぜいたくや派手なものを禁止して人々の暮らしを統制しようとした。娯楽も厳しく取り締まったことで、民衆には鬱憤が蓄積されていく。

「文武奨励策」を茶化したヒット作が問題に

日に日に高まる人びとの不満を肌で感じたのだろう。みなのストレスを発散させるような作品を世に送り出したのが、蔦屋重三郎である。蔦重が皮肉のターゲットにしたのは、定信による「文武奨励策」だ。

定信は商業重視の田沼政治によって、武士の風紀や気風がすっかり失われてしまったと危機感を持っていたようだ。定信は武士たちに「学問と武芸に励め」と文武を奨励する政策も打ち出すことになる。

「武」については、将軍の御前で武術を披露する武芸大会「上覧試合」（じょうらんじあい）を何度も開催。卓越した武術者には名誉を与えるとした。

一方の「文」についても、定信の構想はどんどん広がっていった。

幕府の儒者である林家が大学頭として聖堂で教えていたが、施設が狭かったために建物を増築して校舎を拡張。「昌平坂学問所」と改め、幕府直轄の学校とした。施設の充実をはかりながら、「寛政の三博士」と呼ばれた柴野栗山、岡田寒泉、尾藤二洲ら高名な朱子学者を招くなど、人材も充実させている。

定信の頭のなかで、大勢の武士たちが日夜文武に励む姿が見えていたことだろう。だが、蔦重はそんな定信をおちょくるかのように、問題作を相次いで世に送り出している。

天明8（1788）年には、喜三二作の『文武二道万石通』（ぶんぶにどうまんごくとおし）を出版。鎌倉時代にぐうたらしていた武士が、突然の文武奨励の政策に慌てふためく姿を描いて、大ヒットとなる。

さらに翌年の寛政元（1789）年には定信が書いた教諭書『鸚鵡言』（おうむのことば）を茶化した恋川春町の『鸚鵡返文武二道』（おうむがえしぶんぶのふたみち）を刊行した。帝の命で源義経が人々に剣術や弓馬術を指南するも、人々が暴走する姿を描き、鎌倉武士の物語としながら、定信の政策を茶化している。店頭はパニックになるほどの、大ベストセラーとなった。

民衆の空気を読むことに長けた蔦重らしい仕掛けが見事にハマった格好になったが、これには定信も黙ってはいられなかった。幕府の威圧によって、喜三二は戯作の筆を折らざるを得なくなり、春町は定信から出頭を命じられた。春町はこれを拒否したのち、数カ月後に死去。自ら命を絶ったともいわれている。

いち早くフェイドアウトした大田南畝の嗅覚

寛政3（1791）年の春には、蔦重プロデュースの山東京伝による『仕懸文庫』（しかけぶんこ）、『青楼昼之世界錦之裏』（せいろうひるのせかいにしきのうら）、『娼妓絹篩』（しょうぎきぬぶるい）の洒落本3冊が、出版取締令に触れるとして、絶版を命じられることになった。

京伝は手錠をかけたまま自宅に50日間におよぶ謹慎処分を受けた。版元の蔦屋重三郎には、身上に応じた重過料（罰金刑）が科せられることになったという。

茶化されて怒れる定信によって、江戸のクリエーターたちが次々と窮状に追い込まれることになったが、そんな事態を予想してか、いち早く文芸活動から身を引いた人物がいた。狂歌師の大田南畝である。

大田南畝もまた定信の「文武奨励策」をいじって、こんな狂歌を残したと言われている。

「世の中に 蚊ほどうるさき ものはなし ぶんぶというて 夜もねられず 」

何かと「文武」の重要性を主張する政信が「ぶんぶん」と羽音がうるさい蚊のように、うっとおしいというわけだ。この狂歌を松浦静山は『甲子夜話』で「大田直次郎といへる御徒士の口ずさみける歌」として紹介している。「大田直次郎」は大田南畝の通称である。

これは私の作品ではない偽作である

だが、当の南畝は『一話一言』にて、この「世の中に 蚊ほどうるさき ものはなし ぶんぶというて 夜もねられず 」のほか2作を挙げながら、次のように述べて、自身の作品であることを否定している。

「これは私の作品ではない偽作である（是大田ノ戯歌ニアラズ、偽作也）」

その後、南畝は狂歌界と絶縁。文芸活動を停止している。

南畝がいち早くフェイドアウトしたのは、勘定組頭の土山宗次郎が公金を横領した罪で斬首されたことがきっかけだったようだ。土山は田沼意次の腹心だったため、見せしめの意味合いもあったのだろう。また、土山の罪状は横領だけではなかった。『寛政重修諸家譜』に土山の罪状について「行状よろしからず、遊女を妾とし」とあるように、日頃の言動がよくなく、遊女の誰袖を妾としたことも問題視している。

南畝は、土山から経済的な援助を受けており、かつ、南畝自身も妻子がいながら、松葉屋の下級遊女、美保崎を妾としていた。「自分にも処分がおよぶのではないか」と震えたことだろう。

処罰される前に先手を打って、狂歌会から距離を置いた南畝。その後は幕臣としての勤務に励みながら「蜀山人」の号で狂歌を再び詠むも、狂歌会とはかかわりを持っていない。

ほかの戯作者たちに先立ってシフトチェンジしたことで、処罰を免れたこともまた、南畝のセンスといえそうだ。

【参考文献】

沓掛良彦著『大田南畝』(ミネルヴァ日本評伝選)

浜田義一郎『大田南畝』（吉川弘文館）

松木寛『新版 蔦屋重三郎 江戸芸術の演出者』（講談社学術文庫）

鈴木俊幸『蔦屋重三郎』 （平凡社新書）

鈴木俊幸監修『蔦屋重三郎 時代を変えた江戸の本屋』（平凡社）

倉本初夫『探訪・蔦屋重三郎 天明文化をリードした出版人』（れんが書房新社）

小沢詠美子監修、小林明「蔦重が育てた「文人墨客」たち」（『歴史人』ABCアーク 2023年12月号）

山本ゆかり監修「蔦屋重三郎と35人の文化人 喜多川歌麿」（『歴史人』ABCアーク 2025年2月号）

（真山 知幸 ： 著述家）