「毛穴小町」シリーズに、やすらぐ和紅茶の香りのシートマスクとクレンジングオイル登場

コーセーコスメポートは8月21日、スキンケアブランド『クリアターン』、クレンジングブランド『ソフティモ』の「毛穴小町」シリーズより、和紅茶の香りのシートマスクと酵素クレンジングオイルを、数量限定で発売します。

■パッケージには、和紅茶小町ちゃんをデザイン

人気イラストレーターyasunaさんとコラボレーションした「毛穴小町」シリーズに、やすらぐ和紅茶の香りの新商品が登場です。

「毛穴小町 和紅茶香るマスク」は、紅茶エキスBG（保湿）を配合したシートマスク。乾燥・皮脂による毛穴目立ちやあれ肌をケアします。角質柔軟成分のリンゴ酸や、発酵ライスモイスチャーCPX＜100％国産米発酵エキス・米ぬかエキス・BG(保湿)＞、CICA(ツボクサエキス)・ドクダミエキス・BG(保湿)も配合しました。

「毛穴小町 酵素クレンジングオイル」は、落ちにくいメイクも摩擦感なくオフするクレンジングオイル。蓄積した毛穴の黒ずみ・角栓を分解する活きた酵素と、ビタミン(保湿)も配合しました。米ぬかオイル、ビタミンＥ、CICA（ツボクサエキス）、スクワラン配合により、保湿しながら洗い上げます。マツエクも、ぬれた手でも使えます。

パッケージは、ティーカップなど紅茶関連のイラストがあしらわれた秋らしい背景に、和紅茶小町ちゃんを描いた特別なデザインです。

■商品概要

商品名：毛穴小町 和紅茶香るマスク（7枚入）、毛穴小町 酵素クレンジングオイル

発売日：8月21日

販売チャネル：全国の量販店・ドラッグストアなど

（フォルサ）