なめらか本舗、大人のタイパケアを叶える「薬用」エイジングケア新アイテム発売
常盤薬品工業は8月5日、豆乳のスキンケアブランド「なめらか本舗」から「薬用WR泡洗顔 ホワイト」（990円）と「薬用リンクルジェルクリーム ホワイト」（1,760円）を発売しました。
■大豆「たまほまれ」の豆乳発酵液を配合した泡洗顔とリンクルジェルクリーム
両商品では、エイジングケアラインにふさわしいとされる大豆「たまほまれ」を使った豆乳発酵液を配合しています。
「薬用WR泡洗顔 ホワイト」は、肌荒れ防止有効成分と大人の肌に嬉しいニコチン酸アミド、ピュアレチノールを配合しており、洗顔で大人のくすみと毛穴にアプローチ。
さらに、肌当たりのやさしいアミノ酸系洗浄成分と、洗顔後の乾燥から肌を守るうるおいキープ成分も含んでおり、リッチな弾力泡でもっちりする使い心地となっています。
「薬用リンクルジェルクリーム ホワイト」は、1個7役のオールインアイテム。化粧水・美容液・乳液・クリーム・パック効果にくわえ、ネッククリームやマッサージといった機能も実現します。
有効成分のナイアシンアミドが肌の真皮まで届き、コラーゲン産生を促進させてシワを改善させるほか、メラニンの生成を抑制し、シミ・そばかすも防ぎます。
うるおいを抱え込む2種のオイルがパックのように密着し、肌にハリを与えます。
■商品概要
商品名：サナ なめらか本舗 薬用WR泡洗顔 ホワイト【医薬部外品】
容量：200mL
価格：990円
商品名：サナ なめらか本舗 薬用WR泡洗顔 ホワイト（つめかえ用）【医薬部外品】
容量：180mL
価格：880円
商品名：サナ なめらか本舗 薬用リンクルジェルクリーム ホワイト【医薬部外品】
容量：100g
価格：1,760円
商品名：サナ なめらか本舗 薬用リンクルジェルクリーム ホワイト（つめかえ用）【医薬部外品】
容量：100g
価格：1,320円
（フォルサ）