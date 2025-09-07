ヴァレンティノ ビューティから初のリップバーム「スパイク ヴァレンティノ リップバーム」発売

ヴァレンティノ ビューティは8月20日、リップコレクション「スパイク ヴァレンティノ」より、「スパイク ヴァレンティノ リップバーム」（各6,930円）を、ローズゴールドのケースで発売しました。

■pHに反応して変化する4色展開

同商品は、スクワラン、セラミド、コットンシードオイルといった保湿成分を配合しており、自然になじむカラー、潤いケア、滑らかな付け心地にこだわっています。

独自の多層構造パール「ローマライトコンプレックス」とマイクロパーが光を拡散し、唇に揺らめくような憂いのニュアンスと透明感をもたらします。

pHに反応して変化する4色のカラー展開。ローズカラーの「120R ROSE IN THE WOODS」、チョコレートを思わせる「199A BOLD BROWN」、鮮やかなピンク「302R EXTRA PINK」、コーラルカラーの「400A SOLAR CORAL」です。

■商品概要

商品名：スパイク ヴァレンティノ リップバーム

カラー：120R ROSE IN THE WOODS（ローズ イン ザ ウッド）、199A BOLD BROWN（ボールド ブラウン）、302R EXTRA PINK（エクストラ ピンク）、400A SOLAR CORAL（ソーラー コーラル）

価格：各6,930円

（フォルサ）