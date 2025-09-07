「攻撃力に全振りしたようなスタメン」メキシコ戦に挑む森保Jの先発11人に脚光！「鎌田おる！」「いいメンツ」
森保一監督が率いる日本代表は現地９月６日、国際親善試合でメキシコ代表とアメリカのオークランド・コロシアムで対戦する。試合に先立ち、スターティングメンバーが発表された。
GK
鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
DF
板倉滉（アヤックス／オランダ）
渡辺剛（フェイエノールト／オランダ）
瀬古歩夢（ル・アーブル／フランス）
MF
遠藤航（リバプール／イングランド）
鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
堂安律（フランクフルト／ドイツ）
久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
南野拓実（モナコ／フランス）
三笘薫（ブライトン／イングランド）
FW
上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
控えメンバー）
GK
早川友基（鹿島アントラーズ）
大迫敬介（サンフレッチェ広島）
DF
菅原由勢(ブレーメン／ドイツ)
長友佑都（FC東京）
関根大輝（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
荒木隼人（サンフレッチェ広島）
MF
前田大然（セルティック／スコットランド）
鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）
伊東純也（ヘンク／ベルギー）
藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ／ドイツ）
佐野海舟（マインツ／ドイツ）
望月ヘンリー海輝（FC町田ゼルビア）
FW
町野修斗（ボルシアMG／ドイツ）
小川航基（NEC／オランダ）
細谷真大（柏レイソル）
サッカー日本代表の公式アカウントでもメンバーを公表。ネット上では以下のような声があがっている。
「いいメンツ」
「ベストメンバー来たな」
「おおよそ想定通りのスタメン！」
「確かに今いるベストだな」
「攻撃力に全振りしたようなスタメン」
「めちゃくちゃガチメンや！！最高！！」
「鎌田おる！ 南野もスタメン」
「遠藤鎌田の２ボランチかな？？」
「後半から伊東純也さん出るかな？」
なお、試合は日本時間で７日の11時にキックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ サカダイ選手名鑑で集計！「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」TOP20を一挙紹介
GK
鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
DF
板倉滉（アヤックス／オランダ）
渡辺剛（フェイエノールト／オランダ）
瀬古歩夢（ル・アーブル／フランス）
MF
遠藤航（リバプール／イングランド）
鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
堂安律（フランクフルト／ドイツ）
久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
南野拓実（モナコ／フランス）
三笘薫（ブライトン／イングランド）
上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
控えメンバー）
GK
早川友基（鹿島アントラーズ）
大迫敬介（サンフレッチェ広島）
DF
菅原由勢(ブレーメン／ドイツ)
長友佑都（FC東京）
関根大輝（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
荒木隼人（サンフレッチェ広島）
MF
前田大然（セルティック／スコットランド）
鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）
伊東純也（ヘンク／ベルギー）
藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ／ドイツ）
佐野海舟（マインツ／ドイツ）
望月ヘンリー海輝（FC町田ゼルビア）
FW
町野修斗（ボルシアMG／ドイツ）
小川航基（NEC／オランダ）
細谷真大（柏レイソル）
サッカー日本代表の公式アカウントでもメンバーを公表。ネット上では以下のような声があがっている。
「いいメンツ」
「ベストメンバー来たな」
「おおよそ想定通りのスタメン！」
「確かに今いるベストだな」
「攻撃力に全振りしたようなスタメン」
「めちゃくちゃガチメンや！！最高！！」
「鎌田おる！ 南野もスタメン」
「遠藤鎌田の２ボランチかな？？」
「後半から伊東純也さん出るかな？」
なお、試合は日本時間で７日の11時にキックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ サカダイ選手名鑑で集計！「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」TOP20を一挙紹介