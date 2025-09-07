メキシコ戦に臨む日本代表のスタメンが発表された。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部／現地特派）

　森保一監督が率いる日本代表は現地９月６日、国際親善試合でメキシコ代表とアメリカのオークランド・コロシアムで対戦する。試合に先立ち、スターティングメンバーが発表された。

GK
鈴木彩艶（パルマ／イタリア）

DF
板倉滉（アヤックス／オランダ）
渡辺剛（フェイエノールト／オランダ）
瀬古歩夢（ル・アーブル／フランス）

MF
遠藤航（リバプール／イングランド）
鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
堂安律（フランクフルト／ドイツ）
久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
南野拓実（モナコ／フランス）
三笘薫（ブライトン／イングランド）

FW
上田綺世（フェイエノールト／オランダ）

控えメンバー）
GK
早川友基（鹿島アントラーズ）
大迫敬介（サンフレッチェ広島）

DF
菅原由勢(ブレーメン／ドイツ)
長友佑都（FC東京）
関根大輝（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
荒木隼人（サンフレッチェ広島）

MF
前田大然（セルティック／スコットランド）
鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）
伊東純也（ヘンク／ベルギー）
藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ／ドイツ）
佐野海舟（マインツ／ドイツ）
望月ヘンリー海輝（FC町田ゼルビア）

FW
町野修斗（ボルシアMG／ドイツ）
小川航基（NEC／オランダ）
細谷真大（柏レイソル）
 
　サッカー日本代表の公式アカウントでもメンバーを公表。ネット上では以下のような声があがっている。

「いいメンツ」
「ベストメンバー来たな」
「おおよそ想定通りのスタメン！」
「確かに今いるベストだな」
「攻撃力に全振りしたようなスタメン」
「めちゃくちゃガチメンや！！最高！！」
「鎌田おる！ 南野もスタメン」
「遠藤鎌田の２ボランチかな？？」
「後半から伊東純也さん出るかな？」

　なお、試合は日本時間で７日の11時にキックオフ予定だ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

