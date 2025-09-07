メキシコ戦に臨む森保ジャパンのスタメンが発表！ 三笘薫、久保建英、遠藤航らが先発
森保一監督が率いる日本代表は現地９月６日、オークランドでメキシコ代表と対戦する。試合に先立ち、スターティングメンバーが発表された。
アメリカ遠征中の森保ジャパンは今回、2026年の北中米ワールドカップ開催国であるメキシコ、アメリカとの２連戦を戦うなか、その初戦で白星を掴めるか。先発メンバーは以下のとおり。
GK
鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
DF
板倉滉（アヤックス／オランダ）
渡辺剛（フェイエノールト／オランダ）
瀬古歩夢（ル・アーブル／フランス）
MF
遠藤航（リバプール／イングランド）
鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
堂安律（フランクフルト／ドイツ）
久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
南野拓実（モナコ／フランス）
三笘薫（ブライトン／イングランド）
FW
上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
控えメンバー）
GK
早川友基（鹿島アントラーズ）
大迫敬介（サンフレッチェ広島）
DF
菅原由勢(ブレーメン／ドイツ)
長友佑都（FC東京）
関根大輝（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
荒木隼人（サンフレッチェ広島）
MF
前田大然（セルティック／スコットランド）
鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）
伊東純也（ヘンク／ベルギー）
藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ／ドイツ）
佐野海舟（マインツ／ドイツ）
望月ヘンリー海輝（FC町田ゼルビア）
FW
町野修斗（ボルシアMG／ドイツ）
小川航基（NEC／オランダ）
細谷真大（柏レイソル）
メキシコ戦は日本時間で11時にキックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
