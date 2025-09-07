●今週のＲＥＩＴ高利回りランキング【ベスト45】


順位　コード　銘柄　　　　　　利回り　 9/5終値 　決算期
　1　　<8963>　ＩＮＶ　　　　　　6.46　 65,900　　25/12
　2　　<2971>　エスコンＪＰ　　　6.13　125,000　　25/07
　3　　<3290>　Ｏｎｅリート　　　6.13　 87,600　　25/08
　4　　<3468>　スターアジア　　　5.98　 59,900　　25/07
　5　　<3472>　ホテルレジＲ　　　5.95　 79,200　　25/11
　6　　<2989>　東海道リート　　　5.94　111,100　　25/07
　7　　<3463>　いちごホテル　　　5.92　135,500　　25/07
　8　　<3492>　タカラリート　　　5.87　 92,000　　25/08
　9　　<8958>　グロバワン　　　　5.72　144,200　　25/09
　10　 <8985>　ホテルリート　　　5.68　 85,000　　25/12

　11　 <3309>　積水ハウスＲ　　　5.62　 78,800　　25/10
　12　 <3470>　マリモリート　　　5.49　111,500　　25/12
　13　 <3466>　ラサールロジ　　　5.45　140,500　　25/08
　14　 <3249>　産業ファンド　　　5.42　127,200　　25/07
　15　 <3281>　ＧＬＰ　　　　　　5.42　132,300　　25/08
　16　 <3455>　ヘルスケアＭ　　　5.34　117,600　　25/07
　17　 <3488>　ザイマックス　　　5.34　118,400　　25/08
　18　 <8966>　平和不リート　　　5.34　148,000　　25/11
　19　 <2979>　ソシラ物流　　　　5.19　117,200　　25/11
　20　 <8984>　ハウスリート　　　5.19　125,200　　25/08

　21　 <3292>　イオンリート　　　5.18　131,200　　25/07
　22　 <3451>　トーセイＲ　　　　5.17　144,600　　25/10
　23　 <3476>　Ｒみらい　　　　　5.14　 47,100　　25/10
　24　 <3459>　サムティＲ　　　　5.07　110,400　　25/07
　25　 <3487>　ＣＲＥロジ　　　　5.05　151,200　　25/12
　26　 <8953>　都市ファンド　　　5.04　111,900　　25/08
　27　 <8964>　フロンティア　　　5.03　 87,400　　25/12
　28　 <8986>　大和証券リビ　　　5.02　106,400　　25/09
　29　 <3296>　日本リート　　　　4.99　 97,100　　25/12
　30　 <2972>　サンケイＲＥ　　　4.93　 94,500　　25/08

　31　 <3295>　ＨＵＬＩＣＲ　　　4.90　163,300　　25/08
　32　 <8972>　ＫＤＸ不動産　　　4.90　167,600　　25/10
　33　 <8979>　スターツプロ　　　4.77　196,400　　25/10
　34　 <8961>　森トラストＲ　　　4.74　 74,500　　25/08
　35　 <8954>　オリックスＦ　　　4.72　 96,100　　25/08
　36　 <8956>　ＮＴＴ都市Ｒ　　　4.69　134,000　　25/10
　37　 <8960>　ユナイテッド　　　4.66　175,800　　25/11
　38　 <3283>　プロロジスＲ　　　4.65　 81,700　　25/11
　39　 <3481>　菱地所物流Ｒ　　　4.65　119,000　　25/08
　40　 <8968>　福岡リート　　　　4.57　179,400　　25/08

　41　 <3279>　ＡＰＩ　　　　　　4.54　132,200　　25/11
　42　 <8967>　日本ロジ　　　　　4.53　 95,000　　25/07
　43　 <3471>　三井不ロジ　　　　4.50　107,500　　25/07
　44　 <3462>　野村マスター　　　4.46　159,300　　25/08
　45　 <3287>　星野Ｒリート　　　4.42　271,300　　25/10

株探ニュース