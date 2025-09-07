【ＲＥＩＴ高配当利回り】ランキング (9月5日現在)
●今週のＲＥＩＴ高利回りランキング【ベスト45】
順位 コード 銘柄 利回り 9/5終値 決算期
1 <8963> ＩＮＶ 6.46 65,900 25/12
2 <2971> エスコンＪＰ 6.13 125,000 25/07
3 <3290> Ｏｎｅリート 6.13 87,600 25/08
4 <3468> スターアジア 5.98 59,900 25/07
5 <3472> ホテルレジＲ 5.95 79,200 25/11
6 <2989> 東海道リート 5.94 111,100 25/07
7 <3463> いちごホテル 5.92 135,500 25/07
8 <3492> タカラリート 5.87 92,000 25/08
9 <8958> グロバワン 5.72 144,200 25/09
10 <8985> ホテルリート 5.68 85,000 25/12
11 <3309> 積水ハウスＲ 5.62 78,800 25/10
12 <3470> マリモリート 5.49 111,500 25/12
13 <3466> ラサールロジ 5.45 140,500 25/08
14 <3249> 産業ファンド 5.42 127,200 25/07
15 <3281> ＧＬＰ 5.42 132,300 25/08
16 <3455> ヘルスケアＭ 5.34 117,600 25/07
17 <3488> ザイマックス 5.34 118,400 25/08
18 <8966> 平和不リート 5.34 148,000 25/11
19 <2979> ソシラ物流 5.19 117,200 25/11
20 <8984> ハウスリート 5.19 125,200 25/08
21 <3292> イオンリート 5.18 131,200 25/07
22 <3451> トーセイＲ 5.17 144,600 25/10
23 <3476> Ｒみらい 5.14 47,100 25/10
24 <3459> サムティＲ 5.07 110,400 25/07
25 <3487> ＣＲＥロジ 5.05 151,200 25/12
26 <8953> 都市ファンド 5.04 111,900 25/08
27 <8964> フロンティア 5.03 87,400 25/12
28 <8986> 大和証券リビ 5.02 106,400 25/09
29 <3296> 日本リート 4.99 97,100 25/12
30 <2972> サンケイＲＥ 4.93 94,500 25/08
31 <3295> ＨＵＬＩＣＲ 4.90 163,300 25/08
32 <8972> ＫＤＸ不動産 4.90 167,600 25/10
33 <8979> スターツプロ 4.77 196,400 25/10
34 <8961> 森トラストＲ 4.74 74,500 25/08
35 <8954> オリックスＦ 4.72 96,100 25/08
36 <8956> ＮＴＴ都市Ｒ 4.69 134,000 25/10
37 <8960> ユナイテッド 4.66 175,800 25/11
38 <3283> プロロジスＲ 4.65 81,700 25/11
39 <3481> 菱地所物流Ｒ 4.65 119,000 25/08
40 <8968> 福岡リート 4.57 179,400 25/08
41 <3279> ＡＰＩ 4.54 132,200 25/11
42 <8967> 日本ロジ 4.53 95,000 25/07
43 <3471> 三井不ロジ 4.50 107,500 25/07
44 <3462> 野村マスター 4.46 159,300 25/08
45 <3287> 星野Ｒリート 4.42 271,300 25/10
→ REITの銘柄一覧をみる
株探ニュース