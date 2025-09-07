Image: OSCAR JAPAN INC

毎日の料理、包丁の切れ味が悪くてイライラしていませんか？

砥石での研ぎ直しは難しくて均一に研げないし、時間もかかるのでついつい後回しになってしまいますよね。一般的なシャープナーも万能ではなく、ハサミやパン切り包丁のような特殊な刃には対応しづらいのが現実。

ところがそんな切れ味の悩みに素早く応えてくれるシャープナーをmachi-yaで発見したので詳しくご紹介したいと思います。

数秒で切れ味が蘇る3スロット構造

Image: OSCAR JAPAN INC

今回紹介するのは、超小型電動シャープナー「Hiamea H1229」です。

本体に刃を通すだけで均一に刃物を研ぎ上げられるという代物で、誰でも簡単に切れ味を実感できるようになります。

Image: OSCAR JAPAN INC

スロットは3種類用意されていて、右側は右刃の片刃包丁、左側は左刃の片刃包丁、中央は両刃包丁やハサミなどに対応。刃角は切れ味と耐久性のバランスが取れる15度に設定されています。

研ぐのが難しい、パン切り包丁のような波刃も左右のスロットを同じ回数通せば対応可能。つまり、これ1台で家庭にある刃物の大半をカバーできるのです。

コンパクトかつ安全で、どこでも使える

Image: OSCAR JAPAN INC

一般的な砥石やシャープナーは力を加える必要がありますが、「Hiamea H1229」は力いらず。すーっとスリットに刃を通すだけで、電動で回転するセラミック砥石がキレイに研ぎ上げてくれます。

Image: OSCAR JAPAN INC

本体底面には大きな吸盤を備えており、吸盤が吸着可能な素材なら、テーブルなどにガッチリ固定も可能。極端な話、片手でも安全に研げます。

Image: OSCAR JAPAN INC

そのうえ本体は直径約8.8cmの手のひらサイズで、収納場所にも困りません。

USB充電式のコードレス仕様だから、キッチンだけでなくキャンプやBBQなどのアウトドアシーンでも活躍します。フル充電すれば約180分の連続使用が可能と、シャープナーにしてはパワフルすぎるくらいのバッテリー持ちです。

切れ味はここまで変わる！

Image: OSCAR JAPAN INC

シャープナー使用前後を比べると、切れ味の違いがはっきりと感じられます。

Image: OSCAR JAPAN INC

トマトに刃を入れると潰れてしまっていた包丁も、「Hiamea H1229」で研ぐだけで、スッと刃が入り裏側が透けるほど、薄くスライスしやすくなるそうです。

細かい砥粒を使ったセラミック砥石が精密に研ぎ上げるため、プロが研いだかのように感じられる仕上がりに。快適な切れ味を保ちやすくなる「Hiamea H1229」さえあれば、もう料理中にイライラしなくて済むかもしれません。

ここではご紹介しきれなかったポイントがまだまだありますので、気になった方はぜひプロジェクトページも覗いてみてください。下記のリンクからアクセス可能です。

Image: OSCAR JAPAN INC

