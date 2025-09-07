2025バレーボール男子世界選手権（世界バレー）の男子日本代表戦の放送日程が決まった。6日（土）までに大会を放送する『TBS』の公式サイトが発表している。

13日（土）に開幕する世界バレー。日本は予選ラウンドで13日に男子トルコ代表、15日（月）に男子カナダ代表、17日（水）に男子リビア代表と対戦する。

男女ともに日本戦を全試合放送することが決まっていたTBSだが、男子の日本戦3試合の放送日程が決まり、13日のトルコ戦と17日のリビア戦は生放送。15日のカナダ戦は録画放送となる。また、リビア戦は世界陸上終了時間によって早まる可能性がある。

なお、世界バレーの日本戦全試合はU-NEXTで生配信される。

放送予定一覧は以下の通り。

■バレーボール男子世界選手権 日本戦放送予定（日時／対戦カード／放送予定）

9月13日（土）15:00／日本 vs トルコ／TBS系列で生放送 14:30～

9月15日（月）15:00／日本 vs カナダ／TBS系列で録画放送 17:00～

9月17日（水）22:30／日本 vs リビア／TBS系列で生放送 22:45～（世界陸上終了時間で早まる可能性あり）